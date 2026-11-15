Drama 7 Gol! Persebaya Surabaya Bekuk Western Australia 4-3, Gledson Jadi Penentu

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mengalahkan Western Australia 4-3 lewat gol penentu Gledson Paixao pada menit ke-89 dalam laga persahabatan internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (15/11/2026) malam.

Kemenangan tersebut diraih Green Force setelah tertinggal pada babak pertama, berbalik memimpin 3-1, lalu sempat kehilangan keunggulan ketika tim tamu menyamakan skor menjadi 3-3.

Gledson menjadi pembeda ketika pertandingan yang menghasilkan tujuh gol tersebut mendekati pengujung waktu normal. Sundulannya memastikan perjuangan tuan rumah berakhir dengan kemenangan setelah Western Australia memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir.

Selain Gledson, gol tuan rumah disumbangkan Risto Mitrevski, Alfan Suaib, dan Alex Martins. Western Australia membalas melalui Chad Nilson, Kade Fearnall, serta Santiago Flores dalam pertandingan yang menghadirkan perubahan skor secara bergantian.

Mengapa Persebaya Surabaya Tertinggal pada Babak Pertama? Persebaya Surabaya menutup babak pertama dengan ketertinggalan 0-1 meski berulang kali menciptakan peluang. Sundulan Chad Nilson pada menit ke-40 membuat Western Australia memimpin setelah lebih banyak menghadapi tekanan tuan rumah.

Sejak awal pertandingan, anak asuh Bernardo Tavares mengambil inisiatif menyerang dengan menerapkan tekanan tinggi. Serangan dibangun melalui kedua sisi sayap dan lini tengah, sementara Western Australia merapatkan pertahanan serta menunggu kesempatan melakukan serangan balik.

Peluang pertama tuan rumah hadir melalui tendangan bebas Yan Mabella pada menit kesembilan. Bola melambung tipis di atas mistar, sedangkan sundulan Ramadhan Sananta dua menit kemudian berhasil diamankan Adrian Sinagra.

Mabella kembali mencoba peruntungannya melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-22, tetapi belum menghasilkan gol. Paulinus Apli Kapi kemudian mendapatkan tiga peluang beruntun sepanjang menit ke-23 hingga ke-25 yang seluruhnya digagalkan Sinagra.

Penjaga gawang Western Australia itu kembali menghentikan tembakan Mabella pada menit ke-29. Di sisi lain, tim tamu sempat mengancam melalui Charlie Chechlacz pada menit ke-32, tetapi tendangannya diblok Walber Motta.

Sananta mendapatkan kesempatan emas pada menit ke-37, namun penyelesaiannya masih melebar. Semenit kemudian, tendangan mendatar jarak jauh Saddil Ramdani juga belum mampu melewati Sinagra yang tampil sigap menjaga gawangnya.

Kebuntuan tuan rumah justru diikuti gol Western Australia melalui skema serangan balik. Josh Risdon mengirimkan umpan yang disambut sundulan Chad Nilson pada menit ke-40 untuk membawa tim tamu unggul hingga turun minum.

Risto dan Alfan Mengubah Arah Pertandingan Persebaya Surabaya membalikkan kedudukan lewat dua gol yang tercipta hanya dalam rentang dua menit. Risto menyamakan skor pada menit ke-62 sebelum Alfan membawa tuan rumah memimpin pada menit ke-64.

Sebelum perubahan skor tersebut, Tavares melakukan sejumlah pergantian pemain pada babak kedua. Risto dan Alfan termasuk pemain yang dimasukkan untuk menambah kekuatan permainan Green Force setelah tertinggal pada paruh pertama.

Western Australia lebih dahulu mengancam melalui Chad Nilson pada menit ke-47. Namun, upaya tersebut berhasil diamankan Lutfi Masrohan yang masuk menggantikan penjaga gawang tuan rumah.

Tuan rumah kemudian mencoba membalas lewat Malik Risaldi pada menit ke-57. Tendangan kaki kanannya masih dapat dihentikan Sam Reilly yang juga masuk sebagai kiper pengganti Western Australia.

Gol penyama kedudukan akhirnya lahir ketika Risto menyambut umpan Jefferson pada menit ke-62. Penyelesaian menggunakan kaki kanan membuat skor berubah menjadi 1-1 dan membuka jalan kebangkitan tuan rumah.

Alfan kemudian menghadirkan momen penting melalui aksi penetrasi yang diakhiri tembakan dari luar kotak penalti. Sepakan kaki kirinya mengarah ke sudut kanan atas gawang untuk mengubah kedudukan menjadi 2-1.

Dua gol berdekatan tersebut mengakhiri situasi sulit yang dihadapi tuan rumah sejak babak pertama. Setelah berkali-kali menemui kebuntuan sebelum jeda, Green Force akhirnya mampu menempatkan diri di depan lewat kontribusi dua pemain pengganti.

Keunggulan 3-1 Sirna, Western Australia Menyamakan Skor Persebaya Surabaya memperbesar keunggulan menjadi 3-1 melalui sundulan Alex Martins pada menit ke-73. Penyerang tersebut menuntaskan umpan Matheus Lagoa untuk memberikan jarak dua gol atas Western Australia.

Namun, keunggulan itu belum cukup untuk mengamankan jalannya pertandingan bagi tuan rumah. Tim asuhan Brad Jones mampu merespons dengan dua gol yang membuat persaingan kembali terbuka menjelang akhir laga.

Kade Fearnall memperkecil ketertinggalan Western Australia menjadi 2-3 pada menit ke-76. Ia memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan penjaga gawang tuan rumah untuk menghidupkan kembali peluang tim tamu.

Western Australia kemudian menyamakan kedudukan melalui Santiago Flores pada menit ke-84. Setelah menerima umpan Josh Risdon, Flores melewati dua pemain bertahan sebelum melepaskan tendangan kaki kiri yang mengubah skor menjadi 3-3.

Kembalinya skor imbang membuat tuan rumah harus mengejar gol tambahan dalam waktu tersisa. Dua gol balasan Western Australia sekaligus menunjukkan pertandingan belum selesai meski Green Force sempat memegang keunggulan cukup nyaman.

Gledson Menentukan Kemenangan pada Menit ke-89 Persebaya Surabaya mendapatkan keuntungan jumlah pemain setelah Mitchell Oxborrow menerima kartu kuning kedua pada menit ke-86. Pemain Western Australia itu harus meninggalkan lapangan setelah melakukan pelanggaran terhadap Catur Pamungkas.

Tuan rumah memanfaatkan situasi tersebut dengan terus melancarkan tekanan ke pertahanan lawan. Gol yang ditunggu akhirnya datang melalui skema sepak pojok ketika waktu normal hanya menyisakan satu menit.

Toni Firmansyah mengirimkan bola dari sudut lapangan yang kemudian disambut sundulan Gledson Paixao. Gol pada menit ke-89 itu membawa Green Force kembali memimpin sekaligus menjadi penentu kemenangan dalam duel tujuh gol.