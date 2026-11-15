Profil Nico Fernando Sitepu, Gelandang Muda Persikad Depok yang Tampil Menggila di Championship





JawaPos.com - Persikad Depok mulai merasakan kontribusi besar dari gelandang mudanya, Nico Fernando Sitepu, pada kompetisi Championship 2026/2027.

Pemain berusia 21 tahun tersebut tampil produktif dengan mengoleksi lima gol di berbagai ajang resmi musim ini.

Catatan tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan musim sebelumnya. Sepanjang satu musim lalu, Nico hanya mampu mencetak dua gol. Kini, jumlah golnya bahkan sudah lebih dari dua kali lipat, meski kompetisi musim 2026/27 baru memasuki akhir putaran pertama.

Penampilan impresif Nico menjadi salah satu kontribusi penting bagi Persikad dalam persaingan Pegadaian Championship. Hingga pekan kesembilan, tim berjuluk Serigala Margonda itu mampu menempati posisi tiga besar klasemen akhir putaran pertama.

Produktivitas gol Nico juga memperlihatkan perannya yang semakin penting di lini tengah. Tidak hanya bertugas mengatur permainan, pemain bernomor punggung 21 tersebut mampu memberikan ancaman langsung ke pertahanan lawan.

Meski mengalami peningkatan produktivitas, Nico mengaku tidak memiliki rahasia khusus di balik performanya musim ini. Ia justru menilai konsistensi dalam memperbaiki kemampuan diri menjadi hal penting untuk menjaga perkembangan permainannya.

"Alhamdulillah. Terus perbaiki diri saja, jangan cepat puas dengan hasil ini. Harus terus berkembang lagi," ujar Nico dalam sesi wawancara singkat.

Lima gol yang sudah dikoleksinya lahir dari sejumlah pertandingan penting. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi saat Persikad Depok menghadapi Persiku Kudus di Stadion Pakansari.

Dalam pertandingan tersebut, Nico berhasil mencetak dua gol sekaligus membantu Persikad meraih kemenangan telak dengan skor 4-0.

Sebelumnya, ia juga menjadi penentu kemenangan dramatis Persikad atas Adhyaksa FC Bekasi. Selain itu, Nico turut menyumbangkan gol pembuka saat menghadapi Persiraja Banda Aceh.

Kontribusinya tidak hanya terlihat di kompetisi Championship. Ia juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor dalam ajang I.League Cup 2026/2027.

Dengan usia yang masih 21 tahun, Nico memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan menambah kontribusinya bagi Persikad. Apalagi, persaingan putaran kedua diperkirakan akan semakin ketat seiring meningkatnya kepentingan setiap pertandingan.

Terkait target gol berikutnya, Nico tidak ragu menunjukkan optimismenya. Ia ingin mempertahankan tren positif sekaligus terus membantu Persikad meraih hasil terbaik.

"Oh, pasti. Tunggu gol-gol saya berikutnya," tegasnya.