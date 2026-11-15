FFI Gonjang-Ganjing, Michael Sianipar Pastikan Program Timnas dan Liga Futsal Tetap Berjalan

JawaPos.com - Dinamika yang tengah melanda Federasi Futsal Indonesia (FFI) dipastikan tidak akan mengganggu program Timnas Futsal Indonesia maupun kompetisi Pro Futsal League (PFL). Mantan Ketum FFI, Michael Victor Sianipar, menegaskan seluruh agenda yang telah disusun harus tetap berjalan sesuai rencana.

Michael mengaku telah menjalin komunikasi dengan pelatih Hector Souto dan Luis Estrela untuk memastikan persiapan kedua tim tetap berjalan. Ia tidak ingin polemik kepengurusan federasi berdampak terhadap agenda internasional yang akan diikuti para pemain.

Timnas Futsal Putra Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan internasional pada Desember mendatang. Agenda tersebut disebut akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), sementara Timnas Futsal Putri Indonesia U-16 dan U-19 akan tampil di Piala AFF.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Coach Hector dan juga Coach Luis, tim kepelatihan baik putra dan putri supaya program-program kita bagi timnas tidak terganggu tetap berjalan,” kata Michael dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

“Jadi, saya pastikan program dan kegiatan timnas tidak boleh terganggu. Jangan sampai cita-cita dan perjuangan atlet putra maupun putri kita, termasuk pemain muda, ikut terganggu," tegasnya.

Michael juga mengajak seluruh pihak terkait, mulai dari tim kepelatihan, federasi, hingga PSSI, untuk bersama-sama memastikan program tim nasional tetap terlaksana. Menurutnya, dinamika yang terjadi di internal organisasi tidak boleh menghambat persiapan maupun perjuangan para atlet.

Selain agenda timnas, Michael turut menyoroti keberlangsungan kompetisi PFL yang kini telah memasuki pertengahan musim. Dia meminta PT Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) memperkuat koordinasi dengan klub peserta serta tuan rumah penyelenggara pertandingan berikutnya.

“Saya juga meminta PT KFI untuk terus berkomunikasi dengan tuan rumah dari laga-laga berikutnya dan juga dengan seluruh klub bahwa Liga kita profesional futsal Liga PFL harus terus berjalan dengan lancar. Jangan sampai dinamika organisasi juga mengganggu liga kita. Kita sudah di tengah musim, kita jalan terus,” ucap dia.

Lebih lanjut, Michael memastikan akan hadir dalam agenda futsal di Pontianak mendatang. Kehadirannya sekaligus menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan jajaran pengurus dan komunitas futsal yang menyaksikan pertandingan secara langsung.

“Saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh teman-teman, baik itu pengurus dan yang lainnya juga, bahwa saya akan hadir di kegiatan di Pontianak nanti. Dan saya berharap bisa berjumpa dengan seluruh komunitas futsal yang nanti akan turun menyaksikan. ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus mendukung kemajuan dari futsal. Dan semua ini kita perjuangkan bersama-sama,” paparnya.

Sementara itu, polemik terkait surat keputusan (SK) terbaru PSSI mengenai kepengurusan FFI juga masih menjadi perhatian Michael. Dia mengaku telah menandatangani dan mengirimkan surat keberatan dan menilai penerbitan SK tersebut tidak sah karena dianggap bertentangan dengan sejumlah ketentuan organisasi.

“Bagi kami SK yang dikeluarkan tersebut menabrak berbagai aturan termasuk statuta dari PSSI itu sendiri, dan kami melihat SK itu tidak sah. Dan kepengurusan FFI yang masih berjalan adalah kepengurusan FFI yang sudah ditetapkan oleh kongres FFI pada tahun 2024,” urai Michael.

Michael akan membawa persoalan tersebut ke Komite Etik PSSI agar dapat ditinjau secara objektif dan memberikan ruang kepada FFI untuk memberikan penjelasan. Dia juga menegaskan bahwa kepengurusan FFI yang dipimpinnya memiliki dasar legalitas dari hasil kongres organisasi.

“Kami akan melaporkan kejadian ini terbitnya SK yang tidak sah tersebut kepada komite etik PSSI dengan harapan dapat benar-benar dipelajari secara objektif dan adil dan memberikan ruang bagi kami dari FFI bagi saya juga untuk menjelaskan bahwa FFI punya kekuatan hukum, punya legalitas yang sah. Dan tidak sepantasnya legalitas tersebut diganggu-ganggu melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan aturan yang kita miliki bersama,” pungkasnya.