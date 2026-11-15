Isenmulang Kalteng FC Kembali ke Stadion Tuah Pahoe, Siap Jamu Borneo FC

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC dipastikan menggunakan Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027, Minggu (22/11).

Kepastian tersebut menjadi kabar baik bagi tim maupun para pendukung Isenmulang Kalteng FC.

Setelah menjalani sembilan pertandingan awal sebagai tim musafir, mereka kini berkesempatan kembali tampil di hadapan publik sendiri.

Pelatih Kepala Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya menyambut positif kepulangan tim ke Stadion Tuah Pahoe.

Dia berharap kesempatan bermain di kandang sendiri bisa memberikan dorongan tambahan bagi para pemain, terutama untuk memperbaiki posisi tim di klasemen sementara.

Menurut Mundari, kondisi tim saat ini masih berada di Jakarta.

Meski begitu, manajemen telah melakukan persiapan agar Isenmulang Kalteng FC bisa segera menjalani pertandingan di Palangka Raya.

"Posisi tim saat ini masih di Jakarta. Kami tentu sangat berharap bisa segera bermain di Stadion Tuah Pahoe, mengingat posisi tim di klasemen masih berada di papan bawah," kata Mundari Karya.

"Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif karena manajemen juga sudah mempersiapkan tim untuk bermain di sana," ujar Mundari Karya.

Sebelumnya, Isenmulang Kalteng FC harus menjalani pertandingan kandang di luar Kalimantan Tengah.

Kondisi tersebut terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap pekat di sejumlah wilayah, termasuk Palangka Raya.

Akibatnya, Laskar Tambun Bungai terpaksa menggunakan stadion di luar daerah, seperti Bali dan Lampung, untuk menggelar pertandingan kandang selama sembilan pekan pertama kompetisi.

Namun, kondisi cuaca di Palangka Raya kini mulai membaik setelah hujan mengguyur wilayah tersebut.

Berkurangnya kabut asap dan membaiknya kualitas udara membuat operator kompetisi memberikan izin kepada Isenmulang Kalteng FC untuk kembali menggunakan Stadion Tuah Pahoe.

Kepulangan ke kandang sendiri juga menjadi momentum penting bagi Isenmulang Kalteng FC untuk melanjutkan tren positif.

Mereka datang dengan modal kemenangan atas Persita pada pertandingan sebelumnya.

Mundari berharap hasil tersebut bisa menjadi bekal menghadapi Borneo FC.

Dia juga menilai kehadiran suporter secara langsung di stadion akan memberikan pengaruh besar terhadap semangat bertanding anak asuhnya.

"Hasil pertandingan terakhir sangat bagus ketika kita bisa mengalahkan Persita. Mudah-mudahan dengan kembalinya tim ke rumah, dukungan langsung dari suporter dan masyarakat Kalimantan Tengah bisa memberikan dampak positif bagi performa tim," ucap Mundari Karya.

Laga melawan Borneo FC pun menjadi kesempatan bagi Isenmulang Kalteng FC untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.