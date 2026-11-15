Jelang Hadapi Persik Kediri, PSIM Yogyakarta Evaluasi Taktik dan Pantau Kondisi Savio

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta mulai mematangkan persiapan menghadapi lanjutan kompetisi Super League 2026/2027.

Selama jeda kompetisi, Laskar Mataram memanfaatkan waktu untuk mengevaluasi permainan sekaligus membenahi sejumlah aspek taktik sebelum bertandang ke markas Persik Kediri pada 21 November mendatang.

Pelatih kepala PSIM, Risto Vidakovic, mengatakan tim pelatih memberikan perhatian pada pergerakan pemain, baik ketika bertahan maupun menyerang. Evaluasi dilakukan berdasarkan penampilan tim pada pertandingan sebelumnya.

Menurut Risto, jeda kompetisi menjadi kesempatan bagi tim untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan.

“Selama jeda kompetisi ini, kami menyesuaikan beberapa pergerakan secara bertahan dan menyerang. Kami mengevaluasi apa yang perlu ditingkatkan dari pertandingan terakhir dan berusaha menjadi semakin baik,” ujar Risto.

Dari sisi kebugaran, kondisi mayoritas pemain PSIM dilaporkan cukup baik. Para pemain bisa mengikuti program latihan yang telah disiapkan tim pelatih.

Namun, ada satu pemain yang masih menjadi perhatian, yakni Savio. Kondisi sang pemain belum sepenuhnya dapat dipastikan karena masih menjalani proses observasi.

“Saat ini semua pemain dalam kondisi baik-baik saja, kecuali Savio. Masih terlalu dini untuk memastikan kondisinya,” jelas pelatih yang memiliki lisensi UEFA Pro tersebut.

Risto juga belum bisa memastikan kapan Savio dapat kembali memperkuat tim. Proses pemulihan masih bergantung pada perkembangan kondisi pemain dalam beberapa waktu ke depan.

“Untuk saat ini dia belum bisa bermain dan kami belum tahu pasti berapa lama waktu pemulihannya. Sangat sulit memprediksi durasi cedera tersebut karena bergantung pada banyak hal, tetapi saya berharap dia bisa kembali secepat mungkin,” tambahnya.

PSIM Masih Cari Lawan Uji Coba Selain membenahi taktik, PSIM Jogja sebenarnya telah merencanakan pertandingan uji coba selama jeda kompetisi. Namun, agenda tersebut belum bisa dipastikan karena tim pelatih masih kesulitan mendapatkan lawan yang sesuai.

Risto mengungkapkan, pencarian lawan terkendala jadwal kompetisi tim-tim lain. Sejumlah klub Liga 2 sedang menjalani masa libur, sedangkan tim Liga 3 sudah mulai berkompetisi.

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PSIM menginginkan lawan dengan kekuatan sepadan agar pertandingan uji coba bisa memberikan gambaran yang baik mengenai perkembangan tim.

Jika rencana tersebut tidak terlaksana, tim pelatih sudah menyiapkan alternatif berupa latihan dengan intensitas tinggi.

Menurut Risto, tidak adanya pertandingan uji coba bukan berarti persiapan PSIM akan terganggu. Tim tetap bisa memaksimalkan waktu latihan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.

Di sisi lain, PSIM juga harus menghadapi tantangan jadwal pertandingan yang cukup padat. Setelah melawan Persik Kediri pada 21 November, Laskar Mataram dijadwalkan menghadapi Persiku Kudus dalam ILeague Cup 2026/2027 pada 25 November.

Selanjutnya, PSIM akan kembali bertanding melawan Persijap Jepara pada 28 November.

Risto menilai jeda antarlaga yang hanya berselang tiga hingga empat hari menjadi tantangan tersendiri. Selain menguras kebugaran pemain, jadwal tersebut juga membuat waktu persiapan taktik menjadi lebih terbatas.