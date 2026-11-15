Komdis PSSI Jatuhkan Sanksi Tambahan, Dewangga dan Julian Absen Lawan PSS serta Persebaya

JawaPos.com - Arema FC dipastikan tidak bisa diperkuat Alfeandra Dewangga Santosa dan Sneyder Julian Guevara Munoz dalam dua pertandingan mendatang di kompetisi Super League 2026/2027.

Kedua pemain tersebut mendapat tambahan hukuman larangan bermain dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI setelah melakukan pelanggaran dalam pertandingan melawan Bali United.

Keputusan tersebut menjadi kerugian bagi Singo Edan yang tengah bersiap menghadapi sejumlah pertandingan penting. Arema FC dijadwalkan bertemu PSS Sleman dan Persebaya Surabaya dalam lanjutan kompetisi.

Sebelumnya, Dewangga dan Julian sudah harus menjalani hukuman akibat kartu merah yang mereka terima ketika Arema FC menjamu Bali United di Stadion Kanjuruhan pada 31 Oktober 2026. Keduanya bahkan telah melewatkan pertandingan melawan Madura United.

Namun, hukuman yang diterima ternyata tidak berhenti sampai di situ. Komdis PSSI menjatuhkan sanksi tambahan berupa larangan bermain selama dua pertandingan kepada masing-masing pemain.

Berdasarkan keputusan resmi Komdis PSSI yang ditandatangani Ketua Komdis, Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum., Sneyder Julian Guevara Munoz dinilai melakukan pelanggaran serius dengan menginjak pemain lawan.

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Atas tindakan tersebut, pemain bernomor punggung tersebut dijatuhi hukuman tambahan larangan bermain sebanyak dua pertandingan dan denda sebesar Rp10 juta. Keputusan itu tercantum dalam surat bernomor 052/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026.

Sementara itu, Alfeandra Dewangga Santosa mendapatkan hukuman serupa. Pemain yang juga bisa dimainkan di sejumlah posisi tersebut dinilai melakukan tindakan menendang pemain lawan.

Melalui keputusan bernomor 051/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026, Dewangga dijatuhi tambahan larangan bermain dua pertandingan serta denda Rp10 juta.

Dengan keputusan tersebut, kedua pemain dipastikan absen saat Arema FC menghadapi PSS Sleman dan Persebaya Surabaya. Sesuai ketentuan dalam keputusan Komdis PSSI, sanksi tersebut juga tidak dapat diajukan banding.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyayangkan tambahan hukuman yang diterima kedua pemainnya. Menurutnya, keputusan tersebut cukup merugikan tim, terutama karena Arema FC sedang menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

Ia mengaku pihak klub sebelumnya sudah berbicara langsung dengan Dewangga dan Julian mengenai tindakan yang mereka lakukan di lapangan.

"Ya itu sangat disayangkan ya. Kemarin kita juga sudah berbicara dengan mereka berdua, karena apa yang mereka lakukan di lapangan itu merugikan tim," kata Yusrinal.

Ia juga menilai absennya kedua pemain menjadi persoalan tersendiri karena Arema FC masih membutuhkan tenaga mereka untuk menghadapi pertandingan lainnya, termasuk ajang I.League Cup.

Meski demikian, manajemen Arema FC menegaskan tetap menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh federasi.