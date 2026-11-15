Belajar Sepak Bola Langsung dari Pemain Persib di PERSIBDay Festival

JawaPos.com - Sebanyak 203 anak berusia 7-14 tahun mengikuti kegiatan coaching clinic dalam rangkaian PERSIBDay Festival di Stadion Persib Sidolig, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Minggu (15/11/2026).

Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar sepak bola secara langsung bersama pemain dan pelatih Persib Bandung.

Sejak siang hari, para peserta sudah memadati area stadion. Mereka terlihat antusias mengikuti setiap sesi latihan yang dipandu oleh pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, asisten pelatih Achmad Jufriyanto, serta empat pemain, yakni Luka Menalo, Patricio Matricardi, Teja Paku Alam, dan Mariano Peralta.

Dalam coaching clinic tersebut, para peserta mendapatkan materi mengenai teknik dasar sepak bola. Mulai dari passing, dribbling, hingga pengenalan taktik dasar diperkenalkan melalui berbagai sesi latihan.

Kegiatan berlangsung dengan suasana santai dan menyenangkan. Para peserta juga mendapat pendampingan dari tim pelatih Akademi Persib sehingga materi yang diberikan bisa disesuaikan dengan usia dan kemampuan masing-masing anak.

Kesempatan berlatih bersama pemain profesional menjadi pengalaman tersendiri bagi para peserta. Selain mendapatkan ilmu baru, mereka juga bisa berinteraksi langsung dengan sosok pemain yang selama ini mungkin hanya mereka lihat ketika bertanding di lapangan.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, aktivitas seperti coaching clinic memiliki peran positif dalam menumbuhkan minat dan kecintaan anak-anak terhadap sepak bola.

Ia berharap para peserta tidak berhenti belajar dan terus menikmati proses ketika bermain sepak bola.

"Teruslah bermain sepak bola dan bersenang-senang," pesan Tolic kepada para peserta coaching clinic.

Hal senada disampaikan Luka Menalo. Pemain asal Kroasia tersebut menilai kegiatan ini menjadi kesempatan baik bagi anak-anak untuk mengenal lebih dekat para pemain Persib Bandung sekaligus merasakan pengalaman berlatih bersama mereka.

"Saya pikir ini sangat bagus. Ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melihat kami secara langsung dan mencoba berlatih bersama kami. Ini juga menjadi acara yang menyenangkan bagi mereka," ujar Menalo.

Melalui PERSIBDay Festival, Persib Bandung berupaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan ruang belajar bagi anak-anak yang memiliki ketertarikan terhadap sepak bola.

Pengalaman mengikuti coaching clinic di Stadion Persib Sidolig diharapkan bisa menjadi motivasi bagi para peserta untuk terus mengasah kemampuan. Terlebih, kesempatan belajar langsung dari pemain dan pelatih klub profesional tentu menjadi pengalaman yang tidak setiap hari mereka dapatkan.