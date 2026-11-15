Lini Belakang Jadi Pekerjaan Rumah Sumsel United, M Nasuha Siapkan Sejumlah Perbaikan

JawaPos.com - Sumsel United mulai membenahi sejumlah kekurangan setelah menyelesaikan putaran pertama Championship 2026/2027.

Salah satu perhatian utama tim berjuluk Laskar Juaro tersebut adalah performa lini pertahanan yang belum menunjukkan konsistensi sepanjang kompetisi.

Dari sembilan pertandingan yang sudah dijalani, Sumsel United tercatat telah kebobolan 15 gol. Catatan tersebut membuat mereka belum sekalipun meraih clean sheet atau menjaga gawang tetap tanpa kebobolan.

Situasi ini menjadi perhatian pelatih Sumsel United, M Nasuha, selama masa jeda kompetisi. Ia mengakui masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki, terutama berkaitan dengan konsentrasi pemain ketika menghadapi tekanan lawan.

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Beberapa gol yang bersarang ke gawang Sumsel United terjadi pada awal pertandingan maupun menjelang laga berakhir. Kondisi tersebut dinilai cukup mengganggu permainan tim dan membuat hasil pertandingan tidak berjalan sesuai harapan.

Selain persoalan konsentrasi, komposisi pemain di lini belakang juga masih menjadi bahan evaluasi. Sumsel United belum menemukan susunan pemain utama yang benar-benar konsisten dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya.

Arif Satria menjadi satu-satunya pemain belakang yang selalu mendapat kepercayaan tampil sebagai pilihan utama. Sementara itu, posisi lainnya masih mengalami pergantian pemain.

Di sektor bek kanan, Wafa Habibi dan Fedly Damara bergantian mendapatkan kesempatan bermain. Situasi serupa terjadi di posisi bek kiri yang diisi Wahyu Poru dan Frank Sokoy.

Adapun posisi bek tengah juga masih mengalami rotasi. Razan Akbar dan Dimas Ragil secara bergantian mendampingi Arif Satria untuk mengawal jantung pertahanan Laskar Juaro.

M Nasuha menilai pembenahan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemain belakang maupun penjaga gawang. Menurutnya, pertahanan merupakan tanggung jawab seluruh pemain, termasuk mereka yang berada di sektor tengah dan depan.

Karena itu, masa jeda kompetisi dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai aspek permainan, mulai dari koordinasi antarpemain, kedisiplinan posisi hingga kesiapan mental saat menghadapi pertandingan.

Pelatih yang juga pernah memperkuat Timnas Indonesia tersebut berharap seluruh pemain bisa menunjukkan perkembangan setelah menjalani evaluasi. Ia juga ingin para pemain mampu menerapkan hasil latihan dengan lebih maksimal ketika kembali bertanding.

Sumsel United kini memiliki sejumlah pertandingan penting pada awal putaran kedua. Mereka dijadwalkan bertandang ke markas PSMS Medan pada Jumat (20/11).

Setelah itu, Laskar Juaro akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta untuk menghadapi Persija Jakarta dalam ajang I.League Cup 2026/27. Rangkaian pertandingan kemudian berlanjut dengan menjamu Persiraja Banda Aceh pada Sabtu (28/11) di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.