Peluang Terbuang! Persebaya Surabaya Tertinggal 0-1 dari Western Australia di Babak Pertama

JawaPos.com - Persebaya Surabaya tertinggal 0-1 dari Western Australia pada babak pertama laga uji coba internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (15/11). Sejumlah peluang Persebaya gagal menghasilkan gol.

Sundulan Daniel Jankuloski pada menit ke-40 membuat Green Force memasuki ruang ganti dengan pekerjaan rumah memperbaiki penyelesaian akhir agar bisa mengejar ketertinggalan.

Pertandingan yang dipimpin wasit Agung Setiawan tersebut menghadirkan sejumlah kesempatan bagi tuan rumah untuk membuka keunggulan lebih dahulu.

Namun, upaya Yann Mabella, Paulinus Apli, hingga Ramadhan Sananta belum mampu mengubah peluang menjadi gol sepanjang paruh pertama.

Situasi itu membuat skor saat turun minum terasa menyakitkan bagi Persebaya Surabaya yang beberapa kali sudah mendekati gawang lawan.

Western Australia justru berhasil memanfaatkan peluang melalui sundulan Jankuloski ketika babak pertama memasuki lima menit terakhir waktu normal.

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Bagaimana Persebaya Surabaya Mengancam sejak Awal? Persebaya Surabaya mendapatkan kesempatan melalui tendangan bebas jarak dekat ketika pertandingan baru berjalan delapan menit.

Yann Mabella mengambil tanggung jawab sebagai eksekutor, tetapi tendangannya hanya melambung tipis di atas gawang Western Australia sehingga skor belum berubah.

Kesempatan tersebut menjadi salah satu momen awal ketika Green Force berpeluang memberikan tekanan langsung kepada pertahanan tim tamu.

Meski posisi tendangan bebas cukup menjanjikan, eksekusi Mabella belum menemui sasaran dan membuat tuan rumah harus kembali mencari celah.

Mabella kembali menghadirkan ancaman pada menit ke-22 melalui tendangan melengkung dari dalam kotak penalti Western Australia.

Namun, bola masih melebar di sisi kiri gawang sehingga kesempatan lain untuk membawa Persebaya Surabaya unggul kembali terlewat begitu saja.

Dua percobaan itu memperlihatkan Mabella sudah mendapatkan ruang untuk mengancam melalui situasi bola mati maupun permainan terbuka.

Persoalannya, arah penyelesaian akhirnya belum cukup akurat untuk memaksa Western Australia mengambil bola dari dalam gawang mereka pada babak pertama.

Kegagalan tersebut menjadi bagian penting dari cerita paruh pertama karena Persebaya Surabaya sebenarnya memiliki kesempatan mengubah jalannya pertandingan.

Tanpa gol pembuka, setiap peluang berikutnya kembali menuntut ketepatan eksekusi ketika para pemain sudah mendekati area berbahaya lawan.

Mengapa Adrian Sinagra Sulit Ditaklukkan? Adrian Sinagra menjadi penghalang bagi Persebaya Surabaya melalui sejumlah penyelamatan, termasuk ketika menghadapi tembakan Paulinus Apli.

Penjaga gawang Western Australia itu mampu menepis tendangan mendatar ke arah tiang dekat dan menjaga gawangnya tetap aman dari kebobolan.

Paulinus kemudian kembali mencoba peruntungan lewat tembakan spekulasi dari jarak jauh untuk membongkar kebuntuan serangan tuan rumah.

Akan tetapi, Sinagra kembali bisa mengantisipasi bola sehingga percobaan dari luar kotak penalti tersebut belum memberikan hasil bagi Green Force.

Dua kesempatan Paulinus menghadirkan variasi ancaman karena dia mencoba penyelesaian dari jarak dan arah yang berbeda.

Namun, kesiapan Sinagra membaca bola membuat Persebaya Surabaya belum menemukan jalan untuk mendapatkan gol pertama dalam pertandingan uji coba internasional ini.

Peluang lebih terbuka muncul pada menit ke-30 ketika Mabella tinggal berhadapan langsung dengan Sinagra di depan gawang Western Australia.

Dalam situasi tersebut, sang kiper mampu menggunakan kakinya untuk mengantisipasi tendangan Mabella dan kembali menggagalkan kesempatan tuan rumah.

Penyelamatan itu membuat Sinagra menjadi sosok penting di balik keunggulan Western Australia ketika pertandingan memasuki waktu istirahat.

Persebaya Surabaya sudah mendapatkan kesempatan dari situasi satu lawan satu, tetapi tetap belum mampu menuntaskan serangan menjadi gol yang dibutuhkan.

Bagaimana Western Australia Mencuri Keunggulan? Western Australia membuka keunggulan pada menit ke-40 melalui sundulan Daniel Jankuloski setelah menerima umpan lambung dari sisi kanan.

Penyelesaian tersebut membuat tim tamu memimpin 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo meski sebelumnya Persebaya Surabaya memiliki sejumlah peluang.

Gol itu memberi konsekuensi langsung terhadap kegagalan tuan rumah memanfaatkan kesempatan yang datang sepanjang babak pertama pertandingan.

Ketika serangan Green Force belum menghasilkan gol, Western Australia berhasil membuat satu momen di depan gawang menjadi pembeda pada papan skor.

Sebelum kebobolan, Persebaya Surabaya juga mendapatkan kesempatan menjanjikan ketika Sananta tinggal berhadapan langsung dengan penjaga gawang Adrian Sinagra.

Namun, tendangannya justru melenceng jauh dari gawang Western Australia sehingga peluang untuk mencetak gol kembali gagal dimaksimalkan oleh tuan rumah.

Kesempatan Sananta menambah daftar penyelesaian akhir yang belum membuahkan hasil setelah Mabella dan Paulinus lebih dahulu mencoba peruntungan.

Rangkaian tersebut membuat ketertinggalan Persebaya Surabaya saat jeda berkaitan erat dengan peluang yang tidak berhasil dituntaskan di area pertahanan lawan.

Wasit memberikan tambahan waktu dua menit setelah waktu normal babak pertama berakhir dengan keunggulan masih di tangan Western Australia.

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Namun, Persebaya Surabaya tetap belum mampu membalas sehingga kedua kesebelasan memasuki ruang ganti dengan skor 0-1 untuk tim tamu.

Apa Pekerjaan Rumah Persebaya Surabaya setelah Jeda? Persebaya Surabaya perlu meningkatkan ketepatan penyelesaian akhir setelah percobaan dari tendangan bebas, tembakan jarak jauh, dan situasi satu lawan satu belum menghasilkan gol.

Peluang sudah tercipta, tetapi hasil akhirnya belum cukup untuk mengimbangi efektivitas Western Australia pada babak pertama.

Upaya mengejar ketertinggalan juga perlu diiringi kewaspadaan terhadap kiriman bola ke dalam kotak penalti seperti yang mendahului gol Jankuloski.

Umpan lambung dari sisi kanan terbukti menjadi awal petaka bagi tuan rumah ketika pertandingan mendekati akhir paruh pertama.

Dengan skor sementara 0-1, Green Force masih memiliki babak kedua untuk memperbaiki hasil dalam uji coba internasional tersebut.

Namun, kesempatan yang kembali tercipta harus dituntaskan lebih baik agar cerita peluang terbuang tidak terus membayangi perjuangan Persebaya Surabaya di hadapan pendukungnya.