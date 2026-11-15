Punya Statistik Apik Bersama Bali United, Tim Geypens Bikin John Herdman Terkesima

JawaPos.com - Tim Geypens mencatatkan statistik impresif pada musim debutnya bersama Bali United di Super League 2026/2027. Penampilan konsistennya bersama tim berjuluk Serdadu Tridatu itu turut membuat pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, terkesan.

Tim Geypens merupakan rekrutan anyar Bali United di bursa transfer Super League 2026/2027. Pemain berusia 21 tahun itu langsung mendapatkan tempat utama di skuad Serdadu Tridatu.

Pemain kelahiran Oldenzaal, Belanda, tersebut sejauh ini belum pernah absen membela Bali United. Tim Geypens telah mencatatkan 10 penampilan di semua kompetisi bersama klub asal Pulau Dewata itu.

Dari jumlah tersebut, sembilan penampilan di antaranya tercatat di Super League, sedangkan satu laga lainnya berlangsung di ajang League Cup. Ia selalu tampil selama 90 menit setiap kali mendapat kesempatan sebagai starter dan hanya sekali memulai pertandingan dari bangku cadangan, yakni saat menghadapi Persiba Balikpapan di League Cup.

Menariknya, Tim Geypens juga harus menjalani eksperimen posisi di bawah arahan pelatih Johnny Jansen. Meski memiliki posisi natural sebagai bek sayap kiri, pemain berusia 21 tahun itu justru dipercaya mengisi peran sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan.

Penampilan Tim Geypens di jantung pertahanan Bali United terbilang solid. Hal itu terlihat dari catatan Serdadu Tridatu yang hanya kebobolan sembilan gol dalam sembilan pertandingan awal Super League, sehingga menjadi salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit sejauh musim ini.

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Performa apik tersebut rupanya turut menarik perhatian John Herdman. Pelatih Timnas Indonesia itu terkesan dengan kemampuan Tim Geypens beradaptasi dan tampil solid di sejumlah posisi berbeda, termasuk sebagai bek tengah dan gelandang bertahan.

“Saya cukup antusias. Musim ini, dia menunjukkan kedewasaan yang nyata dengan mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah,” kata Herdman, dikutip Minggu (15/11/2026).

Kemampuan bermain di berbagai posisi itulah yang membuat Herdman tertarik untuk melihat potensi lebih jauh dari Tim Geypens. Pelatih asal Inggris tersebut bahkan berencana memberinya kesempatan untuk tampil sebagai gelandang tengah.

“Kami akan memberinya kesempatan untuk bermain di posisi gelandang tengah. Menurut saya, itu adalah area yang ingin saya perkuat dengan kehadiran Tim (Geypens),” sambungnya.

Penampilan konsisten bersama Bali United turut mengantarkan Tim Geypens masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali. Dalam agenda tersebut, Herdman ingin menjajal kemampuannya untuk mengisi posisi gelandang.

Tim Geypens sendiri menjadi salah satu pemain yang beberapa kali mendapat kepercayaan memperkuat Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman. Sejak ditangani pelatih asal Inggris tersebut, ia telah mencatatkan tiga penampilan bersama skuad Garuda, yakni saat berlaga di Piala AFF 2026.

Sebelum mendapat kesempatan di tim senior, Tim Geypens juga pernah memperkuat Timnas Indonesia U-20 pada era kepelatihan Indra Sjafri. Bersama skuad Garuda Nusantara, pemain berusia 21 tahun itu mencatatkan empat penampilan.

Dengan usia yang masih muda, Tim Geypens menjadi salah satu pemain potensial yang dimiliki Timnas Indonesia. Kemampuannya bermain di sejumlah posisi bisa menjadi nilai tambah bagi skuad Garuda.