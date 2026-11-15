Matheus Lagoa Cadangan! Ini Susunan Pemain Persebaya Surabaya Lawan Western Australia!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menurunkan Ernando Ari, Ramadhan Sananta, hingga Saddil Ramdani sebagai starter menghadapi Western Australia Football Team di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (15/11), sementara Matheus Lagoa mengawali pertandingan dari bangku cadangan.

Susunan pemain ini mengiringi komitmen Bernardo Tavares memberikan kesempatan kepada pemain minim menit bermain untuk menunjukkan kesiapan sekaligus memulihkan kepercayaan diri.

Nama Lagoa menjadi salah satu yang menarik perhatian dalam pertandingan bertajuk International Friendly Match tersebut.

Pemain asing anyar Green Force itu belum sekali pun dimainkan musim ini setelah mengalami cedera otot betis saat latihan.

Keberadaannya dalam daftar cadangan membuat penantian terhadap penampilan perdananya kembali mengemuka.

Namun, masuknya nama Lagoa ke daftar pemain belum menjadi kepastian sang pemain akan langsung mendapatkan kesempatan merumput.

Siapa Saja Starter Persebaya Surabaya? Ernando Ari dipercaya mengawal gawang Persebaya Surabaya dalam pertandingan melawan Western Australia Football Team.

Di depannya, Tavares memasang Yusuf Meilana, Walber Mota, Rachmat Irianto, dan Koko Ari sebagai deretan pemain belakang.

Sektor tengah diisi Diogo Ramalho, Paulinus Apli, serta Sadida Nugraha yang mendapatkan kesempatan bermain sejak awal.

Sementara itu, Yann Mabella, Ramadhan Sananta, dan Saddil Ramdani menjadi pilihan untuk mengisi barisan depan Green Force.

Komposisi tersebut memperlihatkan kesempatan bagi sejumlah nama untuk menunjukkan kemampuan dalam pertandingan internasional ini.

Bagi Tavares, laga uji coba menjadi ruang untuk melihat kesiapan pemain muda, pemain minim menit, serta mereka yang kembali setelah cedera.

"Pertandingan ini menjadi kesempatan yang bagus bagi semua pemain untuk menunjukkan kemampuan. Kami akan melihat siapa saja yang benar-benar siap dan bisa mendapatkan kesempatan bermain, termasuk pemain yang baru kembali dari cedera," ujar Tavares dalam sesi konferensi pers, Sabtu (14/11).

Di bangku cadangan, Persebaya Surabaya menyiapkan Lutfi Masrohan, Ricky Pratama, Dicky Kurniawan, Toni Firmansyah, Matheus Lagoa, Jefferson Silva, dan Gledson Paixao.

Tujuh nama lainnya adalah Risto Mitrevski, Alfan Suaib, Alex Martins, Randy May, Arief Catur, Malik Risaldi, serta Satria Choirul.

Total 14 pemain cadangan itu memberi Tavares sejumlah pilihan ketika ingin melakukan pergantian sepanjang pertandingan.

Kesempatan bermain tetap bergantung pada penilaian pelatih terhadap kebutuhan tim dan kesiapan masing-masing pemain.

Matheus Lagoa Bisa Debut?

Matheus Lagoa masuk daftar cadangan Persebaya Surabaya, tetapi kemungkinan penampilannya tetap berkaitan dengan evaluasi kondisi fisik.

Sebelum pertandingan, Tavares menegaskan pemain yang baru pulih dari cedera harus mendapatkan rekomendasi tim medis terlebih dahulu.

"Namun, kami masih harus menunggu persetujuan dari tim medis untuk memastikan apakah mereka sudah siap bermain," jelasnya.

Pernyataan tersebut menjadi konteks penting dalam membaca peluang Lagoa mendapatkan menit pertamanya bersama Green Force.

Cedera otot betis yang dialami ketika latihan membuat pemain asing baru itu belum bisa memperlihatkan kemampuannya dalam pertandingan.

Karena itu, keberadaan namanya di bangku cadangan menjadi perhatian tersendiri bagi Bonek yang menunggu debutnya.

“Nunggu debut Lagoa,” tulis salah satu Bonek di kolom komentar. Komentar singkat tersebut menggambarkan rasa penasaran terhadap pemain yang sejauh ini belum sekali pun dimainkan bersama Persebaya Surabaya.

Bagi Lagoa, pertandingan melawan Western Australia Football Team membuka kemungkinan untuk mulai mendapatkan kesempatan.

Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih dengan mempertimbangkan kesiapan fisik dan masukan tim medis.

Tavares Ingin Pulihkan Kepercayaan Diri Persebaya Surabaya menghadapi Western Australia Football Team setelah melewati tiga pertandingan tanpa kemenangan.

Green Force bermain imbang 1-1 melawan Persijap Jepara, kalah 2-3 dari Kendal Tornado FC, lalu menyerah 0-1 kepada Persija Jakarta.

Kekalahan dari Kendal Tornado FC terjadi dalam ajang I.League Cup 2026/2027, sedangkan laga melawan Persija Jakarta berlangsung di Super League.

Rangkaian hasil tersebut menjadi latar keinginan Tavares membantu para pemain kembali menemukan kepercayaan diri.

"Ketika tim mendapatkan hasil negatif, terkadang kepercayaan diri pemain ikut terpengaruh. Karena itu, kami ingin membantu mereka mengembalikan kepercayaan diri melalui pertandingan besok."

"Saya ingin para pemain tampil tanpa beban, menikmati permainan, dan menunjukkan sikap terbaik," tandasnya.

Harapan itu mengiringi kesempatan bagi pemain yang dipercaya tampil menghadapi Western Australia Football Team.

Tavares tetap memandang hasil akhir sebagai bagian penting dalam pertandingan ini.

Namun, pelatih asal Portugal tersebut juga ingin melihat perkembangan performa, karakter, dan tanggung jawab pemain ketika mengenakan seragam Green Force.

"Bagi saya, yang paling penting adalah melihat performa dan karakter para pemain. Jika mereka bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, tim ini akan menjadi lebih kuat," imbuhnya.

Charity Game Membawa Misi Sosial Pertandingan Persebaya Surabaya melawan Western Australia Football Team juga membawa misi kemanusiaan melalui konsep Charity Game.

Pendapatan dari penjualan tiket pertandingan akan didonasikan kepada panti asuhan di Jawa Timur. Tavares menyambut positif kegiatan sosial yang menyertai pertandingan uji coba internasional tersebut. Menurutnya, sepak bola memiliki nilai tambah ketika bisa menjadi sarana untuk membantu sesama.

"Saya pikir pertandingan ini menjadi kegiatan yang bagus, terlebih karena hasil penjualan tiket akan disalurkan untuk tujuan sosial. Hal seperti ini tentu patut diapresiasi," tutup Tavares.

Dengan susunan pemain yang telah diumumkan, perhatian kini tertuju pada penampilan starter dan kesempatan dari bangku cadangan.