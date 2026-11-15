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Penulis: Edi Yulianto
Senin, 16 November 2026 | 01.41 WIB

Madura United Beruntung Punya Angga Saputra, Pahlawan yang Doyan Bikin Penyelamatan

Kiper Madura United, Angga Saputra, tampil gemilang dengan beragam penyelamatan. (I.League) - Image

Kiper Madura United, Angga Saputra, tampil gemilang dengan beragam penyelamatan. (I.League)

JawaPos.com - Kiper Madura United, Angga Saputra, tampil gemilang saat melawan Persib Bandung pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10). Fakta itu membuatnya terpilih sebagai Save of the Month pada Oktober 2026.

Pada laga tersebut, Angga menepis sepakan keras pemain Persib Bandung, Uilliam Barros Pereira, dari dalam kotak penalti. Dia menghadang sepakan keras pemain impor milik Maung Bandung pada menit ke-86.

Penyelamatan tersebut sangat berharga untuk Madura United. Skuad Laskar Sape Kerrab pun dapat memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0, sekaligus bisa mencatatkan clean sheet pada laga pekan keenam Super League musim ini.

Penampilan gemilang mantan penjaga gawang Persebaya Surabaya ini mengantarkan dirinya menjadi Player of the Match Madura United versus Persib Bandung.

Kiper berusia 33 tahun ini sangat senang, salah satu penyelamatannya dari lima pertandingan sepanjang Oktkber bisa membuahkan penghargaan Save of the Month. Dia mengatakan, capaian tersebut meningkatkan semangat dan motivasinya.

Pemilik nomor punggung 1 ini berharap penghargaan tersebut bisa membuat dirinya lebih banyak mencatatkan clean sheet untuk Madura United agar bisa terhindar dari kekalahan pada 25 pertandingan ke depan di kompetisi domestik tertinggi Indonesia musim ini.

"Tentu semangat dan motivasi meningkat. Tapi, ini bukan hanya kerja keras saya, ini buah dari kerja sama bagus dan kesolidan lini pertahanan Madura United. Harapannya, tentu semoga bisa lebih banyak dapat clean sheet," ucapnya.

Pada bulan yang sama, Angga tidak hanya sekali menjadi Player of the Match, serta meraih Save of the Week. Penyelamatan saat lawan PSM Makassar pada 31 Oktober 2026, juga terpilih pada penghargaan pekan tersebut.

Editor: Edi Yulianto
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Sumber: ileague.id

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kiper madura unitedangga saputramadura united

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