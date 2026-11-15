Taisei Marukawa Janji Tampil Impresif Bersama Dewa United demi Timnas Indonesia

JawaPos.com - Taisei Marukawa tengah menikmati performa terbaiknya di Super League musim 2026/2027.

Pemain asal Jepang tersebut menjadi motor serangan utama yang membawa Banten Warriors tampil solid di awal kompetisi.

Berdasarkan catatan statistik hingga delapan pertandingan awal musim ini, Marukawa telah membukukan tiga gol dan empat assist, atau total tujuh kontribusi gol.

Torehan impresif ini secara resmi melampaui pencapaian pribadinya sepanjang musim lalu, di mana ia hanya mengemas tiga gol dan dua assist dari 28 penampilan.

Menanggapi tren positif timnya, Marukawa memuji kerja keras seluruh rekan setimnya di lapangan. Ia menilai kekompakan menjadi kunci utama di balik permainan apik Dewa United sejauh ini.

"Musim ini Dewa United sangat bagus. Kami bermain dengan sangat baik. Semua orang bekerja keras, sehingga kami bisa menampilkan permainan yang bagus," ungkap Marukawa.

Peran krusial Marukawa sebagai kreator serangan tidak hanya berdampak bagi klub, tetapi juga membuka peluang besar di level internasional. Berkat konsistensinya, ia mendapatkan panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih John Herdman, seiring dengan proses naturalisasinya yang tengah berjalan.