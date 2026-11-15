Dokter Tim Persib Bandung Masih Kosong, Igor Tolic Ungkap Kendala Pencarian Pengganti

JawaPos.com - Persib Bandung masih belum memiliki dokter tim setelah dr. Wira Prasetya Chandra tak lagi mendampingi skuad dalam beberapa pertandingan terakhir. Pelatih Persib, Igor Tolic, mengungkapkan bahwa proses pencarian pengganti masih berlangsung karena klub membutuhkan waktu untuk menemukan sosok yang tepat.

Sesuai Pasal 18 Regulasi Super League 2026/2027 tentang Kriteria Personel dan Administratif, setiap klub peserta wajib menunjuk setidaknya satu dokter. Dokter tersebut bertanggung jawab memberikan layanan medis selama pertandingan dan latihan, termasuk dalam aspek pencegahan doping.

Tolic memastikan bahwa Persib memahami dan menghormati aturan tersebut. Namun, klub tidak ingin terburu-buru dalam menentukan sosok yang akan mengisi posisi dokter tim.

"Ya, itulah aturan dari liga. Kami mengikuti aturan tersebut. Untuk AFC, Anda tidak harus memiliki dokter di bangku cadangan, Anda hanya harus memiliki fisioterapis, tetapi di liga kita berbeda. Jadi kami menaati aturan. Kami hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencari dokter," ujar Tolic, dilansir dari laman resmi Persib, Minggu (15/11/2026).

Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan, mencari dokter pengganti membutuhkan sejumlah pertimbangan. Selain kompetensi profesional, calon dokter juga harus memahami kebutuhan tim serta mampu beradaptasi dengan lingkungan dan aktivitas Persib.

Jadwal padat yang harus dijalani Persib dalam beberapa waktu terakhir turut menjadi kendala dalam proses pencarian tersebut. Apalagi, tim harus menjalani rangkaian perjalanan selama kurang lebih 30 hari sehingga kesempatan untuk melakukan wawancara dengan calon dokter menjadi terbatas.

"Kami membutuhkan waktu untuk mencari pengganti dokter yang akan mendampingi tim karena kami harus bepergian selama kurang lebih 30 hari. Kami tidak punya banyak waktu untuk melakukan wawancara, dan kami tidak bisa begitu saja mendatangkan seseorang untuk menggantikan orang lain. Anda harus mengetahui siapa orangnya dan berbagai hal lainnya," terang Tolic.

Meski posisi dokter tim belum terisi, Tolic memastikan kondisi kesehatan para pemain tetap mendapatkan perhatian serius. Sebab, Persib masih mendapat dukungan tenaga profesional untuk membantu kebutuhan medis, terutama dalam proses pemulihan pemain yang mengalami cedera.

Tolic mengungkap klub juga bekerja sama dengan sejumlah spesialis di Asia Tenggara untuk mendukung proses pemulihan tersebut. Dia menilai perkembangan layanan fisioterapi dan spesialis ortopedi saat ini semakin baik sehingga para pemain tetap mendapatkan penanganan yang dibutuhkan.