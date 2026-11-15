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Penulis: Bagus Putra Pamungkas
Minggu, 15 November 2026 | 21.03 WIB

Cinta Persebaya, Carlos de Mello Rela Berlangganan Channel Berbayar

Carlos de Mello tetap mengikuti perkembangan Persebaya Surabaya meski tinggal di Brasil. Mantan pelatih Green Force itu rela berlangganan channel berbayar demi menonton pertandingan Persebaya. (Dok. JPC) - Image

Carlos de Mello tetap mengikuti perkembangan Persebaya Surabaya meski tinggal di Brasil. Mantan pelatih Green Force itu rela berlangganan channel berbayar demi menonton pertandingan Persebaya. (Dok. JPC)

JawaPos.com - Carlos de Mello memang tinggal di Brasil. Namun, dia tetap mengikuti perkembangan mantan timnya di Indonesia, Persebaya Surabaya.

Pria berusia 59 tahun itu masih sering menonton pertandingan yang dilakoni Green Force. 

Bagaimana caranya?

Ternyata, dia rela berlangganan kanal khusus yang menayangkan pertandingan sepak bola.

"Semua pertandingan ada. Saya juga melihat saat Persebaya kalah dari Persija Jakarta. Kenapa saya masih mengikuti Persebaya? Ya, karena saya masih mencintai Indonesia dan sepak bola," kata Carlos kepada Jawa Pos.

Bagi Carlos, Persebaya adalah klub istimewa.

Sebab, dia pernah membawa Green Force menjadi juara Liga Indonesia musim 1996-1997. 

Namun, dia cukup menyayangkan performa Green Force yang kini tengah memburuk.

"Sebenarnya saya tidak mau berkomentar soal itu. Namun, kalau Persebaya mau juara, ya harus memperbaiki tim dan cara bermain," tegasnya.

Carlos tahu bahwa Persebaya mematok target juara musim ini. Sebab, dia terus mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia.

Apalagi, saat ini dia berprofesi sebagai agen pemain. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran

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carlos de melloliga indonesiajawa posgreen forcepersebaya surabaya

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