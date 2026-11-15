Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Bagus Putra Pamungkas
Minggu, 15 November 2026 | 20.59 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Western Australia: Momentum 10 Pemain Muda

Para pemain Persebaya saat pertandingan dengan Persija Jakarta di Jakarta Internasional, Stadion, Sabtu (7/10/2026). Persebaya menyiapkan kesempatan bagi pemain muda untuk tampil saat menghadapi Western Australia Football Team. Sepuluh pemain belum mendapat menit bermain di Super League 2026-2027. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Para pemain Persebaya saat pertandingan dengan Persija Jakarta di Jakarta Internasional, Stadion, Sabtu (7/10/2026). Persebaya menyiapkan kesempatan bagi pemain muda untuk tampil saat menghadapi Western Australia Football Team. Sepuluh pemain belum mendapat menit bermain di Super League 2026-2027. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Persebaya sudah melakoni sembilan laga di Super League 2026-2027. Namun, masih ada 10 pemain yang belum pernah turun musim ini. Nah, para pemain itu punya kesempatan untuk unjuk gigi. Tepatnya ketika Green Force menggelar laga uji coba melawan Western Australia Football Team di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, nanti malam (kick-off pukul 19.00 WIB).

"Ini menjadi kesempatan bagi pemain yang minim menit bermain untuk tampil," terang pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dalam sesi konferensi pers kemarin sore. Selain itu, para pemain muda juga berpeluang diturunkan.

"Mungkin beberapa pemain muda di bawah usia 18 tahun akan bermain. Sebab, ada pemain muda yang ikut berlatih dengan tim senior," tegasnya. Lantas, siapa saja pemain yang bakal diturunkan?

"Kami akan melihat performa mereka dalam latihan terakhir," jelasnya.

Alfan Suaib dan Matheus Lagoa Bisa Debut

Dari deretan nama yang belum pernah tampil, Alfan Suaib dan Matheus Lagoa menjadi pengecualian. Keduanya belum pernah turun karena masih dibekap cedera. Namun, peluang keduanya untuk bermain dalam laga nanti cukup besar.

Bagi Rachmat "Rian" Irianto, laga persahabatan kali ini sangat penting.

"Jadi, ini laga yang sangat bagus. Sebab, pelatih memberikan kesempatan bermain kepada para pemain muda. Termasuk para pemain yang minim menit bermain," terangnya.

Jadi Ajang Reuni

Rian juga sudah tidak sabar menjalani laga tersebut. "Karena saya juga senang bisa bertemu dengan teman lama, Aryn Williams," jelas mantan pemain Persib Bandung itu.

Aryn memang pernah memperkuat Green Force pada periode 2019-2020. Karena itu, Rian cukup dekat dengan pemain yang kini memperkuat Kingsway tersebut.

Aryn pun mengaku sudah tidak sabar kembali merumput di Stadion GBT. Sebab, terakhir kali dia bermain di Surabaya adalah pada 2020 silam.

"Senang rasanya bisa kembali ke Surabaya setelah enam tahun. Saya punya banyak memori bagus dengan Bonek dan Bonita. Saya berharap mereka bisa memenuhi stadion karena saya ingin melihat dukungan mereka lagi," kata Aryn. 

Daftar Pemain Persebaya yang Belum Mendapat Menit Bermain di Super League

Kiper:

  • Muhammad Ilham Al-arif
  • Lutfi Masrohan

Bek:

  • Randy May
  • Yusuf Meilana
  • Mikael Tata

Gelandang:

  • Dicky Kurniawan
  • Aleandro Alan
  • M. Ichsan Baihaqi

Striker:

  • Alfan Suaib
  • Matheus Lagoa

Prediksi Susunan Pemain

PERSEBAYA (4-3-3)

Kiper:
Lutfi (24)

Bek:
Y. Meilana (31)
Walber (34)
Randy May (18)
Koko Ari (33)

Gelandang:
Dicky K. (66)
Rachmat (53)
Aleandro (79)

Striker:
Ricky P. (16)
Sananta (9)
Saddil (42)

WESTERN AUSTRALIA (4-3-3)

Pelatih: Ivan Zuvela

Kiper:
Adrian S. (1)

Bek:
Josh Risdon (3)
Jack Cilsby (5)
Luke Bodnar (13)
Luke Desmond (2)

Gelandang:
Sam Pollard (11)
Mitch (8)
Kade (9)

Striker:
Aryn Williams (6)
Jake Baker (17)
Chechlacz (7)

Venue: Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya

Kickoff pukul 19.00 WIB

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran, I.League

Tags

Super League 2026-2027Western Australia Football Teamrachmat iriantoBernardo Tavarespersebaya surabaya

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Prediksi Skor Kroasia vs Republik Ceko: Tuan Rumah Diunggulkan, Absennya Krejci Jadi Keuntungan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Kroasia vs Republik Ceko: Tuan Rumah Diunggulkan, Absennya Krejci Jadi Keuntungan

Minggu, 15 November 2026 | 18.02 WIB

Prediksi Skor Prancis vs Turki: Mbappe Kembali, Les Bleus Menang Selisih 2 Gol - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Prancis vs Turki: Mbappe Kembali, Les Bleus Menang Selisih 2 Gol

Minggu, 15 November 2026 | 18.01 WIB

Prediksi Skor Latvia vs Armenia: Tuan Rumah Berburu Kemenangan Perdana - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Latvia vs Armenia: Tuan Rumah Berburu Kemenangan Perdana

Minggu, 15 November 2026 | 17.21 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore