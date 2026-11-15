Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Western Australia: Momentum 10 Pemain Muda

JawaPos.com - Persebaya sudah melakoni sembilan laga di Super League 2026-2027. Namun, masih ada 10 pemain yang belum pernah turun musim ini. Nah, para pemain itu punya kesempatan untuk unjuk gigi. Tepatnya ketika Green Force menggelar laga uji coba melawan Western Australia Football Team di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, nanti malam (kick-off pukul 19.00 WIB).

"Ini menjadi kesempatan bagi pemain yang minim menit bermain untuk tampil," terang pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dalam sesi konferensi pers kemarin sore. Selain itu, para pemain muda juga berpeluang diturunkan.

"Mungkin beberapa pemain muda di bawah usia 18 tahun akan bermain. Sebab, ada pemain muda yang ikut berlatih dengan tim senior," tegasnya. Lantas, siapa saja pemain yang bakal diturunkan?

"Kami akan melihat performa mereka dalam latihan terakhir," jelasnya.

Alfan Suaib dan Matheus Lagoa Bisa Debut Dari deretan nama yang belum pernah tampil, Alfan Suaib dan Matheus Lagoa menjadi pengecualian. Keduanya belum pernah turun karena masih dibekap cedera. Namun, peluang keduanya untuk bermain dalam laga nanti cukup besar.

Bagi Rachmat "Rian" Irianto, laga persahabatan kali ini sangat penting.

"Jadi, ini laga yang sangat bagus. Sebab, pelatih memberikan kesempatan bermain kepada para pemain muda. Termasuk para pemain yang minim menit bermain," terangnya.

Jadi Ajang Reuni Rian juga sudah tidak sabar menjalani laga tersebut. "Karena saya juga senang bisa bertemu dengan teman lama, Aryn Williams," jelas mantan pemain Persib Bandung itu.

Aryn memang pernah memperkuat Green Force pada periode 2019-2020. Karena itu, Rian cukup dekat dengan pemain yang kini memperkuat Kingsway tersebut.

Aryn pun mengaku sudah tidak sabar kembali merumput di Stadion GBT. Sebab, terakhir kali dia bermain di Surabaya adalah pada 2020 silam.

"Senang rasanya bisa kembali ke Surabaya setelah enam tahun. Saya punya banyak memori bagus dengan Bonek dan Bonita. Saya berharap mereka bisa memenuhi stadion karena saya ingin melihat dukungan mereka lagi," kata Aryn.

Daftar Pemain Persebaya yang Belum Mendapat Menit Bermain di Super League Kiper:

Muhammad Ilham Al-arif

Lutfi Masrohan Bek:

Randy May

Yusuf Meilana

Mikael Tata Gelandang:

Dicky Kurniawan

Aleandro Alan

M. Ichsan Baihaqi Striker:

Alfan Suaib

Matheus Lagoa Prediksi Susunan Pemain PERSEBAYA (4-3-3)

Pelatih: Bernardo Tavares

Kiper:

Lutfi (24)

Bek:

Y. Meilana (31)

Walber (34)

Randy May (18)

Koko Ari (33)

Gelandang:

Dicky K. (66)

Rachmat (53)

Aleandro (79)

Striker:

Ricky P. (16)

Sananta (9)

Saddil (42)

WESTERN AUSTRALIA (4-3-3)

Pelatih: Ivan Zuvela

Kiper:

Adrian S. (1)

Bek:

Josh Risdon (3)

Jack Cilsby (5)

Luke Bodnar (13)

Luke Desmond (2)

Gelandang:

Sam Pollard (11)

Mitch (8)

Kade (9)

Striker:

Aryn Williams (6)

Jake Baker (17)

Chechlacz (7)

Venue: Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya