Jadi Laga Krusial, David Nascimento Minta Timnas Indonesia U-17 Habis-habisan Lawan Afghanistan

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-17, David Nascimento, mengakui laga melawan Afghanistan U-17 menjadi pertandingan krusial bagi tim asuhannya. Karena itu, ia meminta anak asuhnya menunjukkan karakter dan kemampuan terbaik demi menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2027.

Duel Timnas Indonesia U-17 kontra Afghanistan U-17 akan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Selasa (17/11/2026) mendatang. Pertandingan tersebut merupakan laga ketiga dalam Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Timnas Indonesia U-17 datang ke laga tersebut dengan modal bagus. Skuad Garuda Muda baru saja mengalahkan Kamboja U-17 dengan skor 2-0 pada Sabtu (14/11). Sebelumnya, mereka juga berhasil menumbangkan Filipina U-17 dengan skor telak 3-0.

Hasil dua kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia U-17 menempel ketat Afghanistan U-17 yang berada di puncak klasemen sementara Grup A. Kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin, tetapi Garuda Muda harus puas menempati posisi kedua karena kalah selisih gol dari Afghanistan U-17.

Karena itu, pertandingan melawan Afghanistan U-17 menjadi laga penting bagi Timnas Indonesia U-17. Sebab, tambahan tiga poin akan membawa Garuda Muda memimpin klasemen Grup A sekaligus memperbesar peluang lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2027.

Menjelang menghadapi Afghanistan U-17, Nascimento mengakui lawannya memiliki kualitas yang bagus. Selain itu, ia menyebut tim asal Asia Selatan tersebut punya keuntungan dari sisi kebugaran fisik pemain karena mendapatkan waktu istirahat yang lebih lama dibandingkan Timnas Indonesia U-17.

“Afghanistan memiliki tim yang bagus. Secara fisik, mereka tentu akan lebih baik daripada kami karena selama periode pertandingan kali ini mereka tidak bermain, sehingga memiliki waktu pemulihan dua hari lebih banyak,” ucap Nascimento, dikutip Minggu (15/11/2026).

Meski demikian, Nascimento menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan. Juru taktik berpaspor Portugal itu meminta para pemain Timnas Indonesia U-17 menunjukkan karakter dan ambisi mereka sekaligus membuktikan keseriusan untuk melangkah ke putaran final Piala Asia U-17 2027.

“Namun, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saat menghadapi Afghanistan, kami harus menunjukkan karakter dan ambisi kami,” tergas Nascimento.

“Kami harus memperlihatkan ke mana tujuan yang ingin kami capai, sehingga pertandingan tersebut akan menjadi laga yang sangat penting,” pungkasnya.