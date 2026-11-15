Aryn Williams Hadapi Persebaya Surabaya Bersama Western Australia: Rasanya Seperti Mimpi!

JawaPos.com — Aryn Williams akhirnya kembali ke Surabaya setelah enam tahun berpisah dengan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Mantan gelandang Persebaya Surabaya tersebut akan menghadapi bekas klubnya bersama Western Australia Football Team dalam International Friendly Game, Minggu (15/11/2026) pukul 19.30 WIB, sekaligus membuka kembali kenangan indah bersama Bonek dan Bonita.

Pertandingan internasional tersebut menjadi momen emosional bagi Aryn Williams yang pernah memperkuat Persebaya Surabaya pada 2019 hingga 2020.

Pemain asal Australia itu mengaku seperti sedang bermimpi karena kembali mendapatkan kesempatan merasakan atmosfer stadion yang pernah menjadi rumahnya.

Kehadiran Aryn Williams juga memberikan warna tersendiri dalam pertandingan persahabatan yang digelar bertepatan dengan jeda kompetisi akibat FIFA Matchday.

Bagi Bonek dan Bonita, laga ini bukan sekadar kesempatan menyaksikan Green Force menghadapi tim internasional, melainkan juga ajang reuni dengan sosok yang pernah mendapatkan tempat khusus di hati mereka.

Aryn Williams Tak Percaya Bisa Kembali ke Surabaya Setelah Enam Tahun Aryn Williams mengaku sangat emosional ketika mendapatkan kesempatan kembali menginjakkan kaki di Surabaya setelah enam tahun.

Kenangan bersama Persebaya Surabaya dan dukungan luar biasa Bonek-Bonita membuat pertandingan melawan mantan klubnya terasa begitu istimewa.

"Rasanya sedikit seperti mimpi bisa kembali ke Surabaya. Sudah enam tahun sejak terakhir kali saya berada di sini," ujar Aryn Williams.

“Bisa kembali ke GBT dan bermain di hadapan Bonek dan Bonita lagi akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa.”

Pernyataan tersebut menggambarkan betapa kuatnya hubungan emosional Aryn dengan kota yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan karier sepak bolanya.

Meski kini datang sebagai pemain Western Australia Football Team, kenangan mengenakan seragam Green Force rupanya masih membekas.

Selama memperkuat Persebaya Surabaya pada 2019 dan 2020, Aryn dikenal sebagai gelandang yang memiliki karakter permainan pekerja keras.

Penampilannya membuat pemain asal Australia tersebut mendapatkan apresiasi sekaligus tempat tersendiri di hati pendukung Green Force.

Pertemuan kali ini menghadirkan situasi berbeda karena Aryn akan berada di kubu lawan ketika memasuki lapangan GBT.

Namun, status sebagai pemain tim tamu tidak mengurangi antusiasmenya untuk kembali bertemu dengan suporter yang pernah memberikan dukungan kepadanya.

Aryn Williams Sudah Peringatkan Rekan Setim soal Fanatisme Bonek dan Bonita Aryn Williams ternyata menjadi sumber informasi bagi rekan-rekannya di Western Australia Football Team menjelang pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya.

Pengalamannya bermain di hadapan Bonek dan Bonita membuat banyak pemain penasaran dengan atmosfer sepak bola Surabaya.

"Teman-teman setim sangat antusias menyambut laga ini. Mereka banyak bertanya kepada saya selama beberapa hari terakhir tentang seperti apa suporter di sini dan berapa jumlah penonton yang akan hadir,” ungkap Aryn.

“Saya katakan kepada mereka bahwa mereka harus bersiap menghadapi suporter yang sangat fanatik, jadi ini pasti akan menjadi tontonan yang luar biasa."

Cerita Aryn mengenai fanatisme suporter Persebaya Surabaya menjadi gambaran awal bagi para pemain Western Australia Football Team sebelum bertanding.

Mereka berkesempatan merasakan langsung atmosfer GBT yang selama ini hanya diketahui melalui pengalaman mantan gelandang Green Force tersebut.

Western Australia Football Team sendiri membawa pemain-pemain pilihan dari National Premier League, kompetisi sepak bola tingkat negara bagian Western Australia.

Kehadiran para pemain tersebut diharapkan menghadirkan pertandingan kompetitif sekaligus memberikan pengalaman internasional bagi kedua kesebelasan.

Bagi Aryn, kesempatan memperkenalkan atmosfer sepak bola Surabaya kepada rekan setimnya memiliki makna tersendiri.

Dia memahami bagaimana dukungan Bonek dan Bonita dapat menciptakan suasana pertandingan yang berbeda dibandingkan pengalaman bermain di tempat lain.

Persebaya Surabaya dan Football West Lanjutkan Kemitraan Sejak 2018 Pertandingan Persebaya Surabaya melawan Western Australia Football Team merupakan kelanjutan kerja sama sepak bola yang telah berlangsung sejak 2018.

Kemitraan dengan Football West menjadi salah satu jalur bagi Green Force untuk memperluas pengalaman internasional melalui pertandingan persahabatan dan program pengembangan sepak bola.

Pada Juli 2025, Persebaya Surabaya terlebih dahulu mengunjungi Perth untuk menjalani pemusatan latihan sekaligus pertandingan uji coba.

Kunjungan Western Australia Football Team ke Surabaya pada November 2026 menjadi bagian dari agenda balasan atas kegiatan tersebut.

Momentum FIFA Matchday memberikan ruang bagi Persebaya Surabaya untuk menggelar pertandingan internasional tanpa berbenturan dengan jadwal kompetisi domestik.

Pertandingan di GBT juga menjadi kesempatan menjaga ritme permainan sekaligus memberikan pengalaman menghadapi karakter lawan berbeda.

Selain aspek teknis, pertandingan tersebut mempertemukan dua lingkungan sepak bola dengan karakter pendukung dan tradisi kompetisi masing-masing.

Kehadiran Aryn Williams menjadi penghubung menarik karena dirinya memiliki pengalaman langsung bermain di Australia maupun bersama Persebaya Surabaya.

Pesan Emosional Aryn Williams untuk Bonek dan Bonita Menjelang pertandingan Minggu malam, Aryn Williams menyampaikan pesan khusus kepada Bonek dan Bonita yang masih memberikan perhatian kepadanya.

Sambutan hangat selama beberapa hari berada di Surabaya membuat kepulangannya terasa semakin berkesan.

"Kepada para suporter Persebaya, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat senang bisa kembali setelah sekian tahun.” jelas Aryn.

“Pengalaman ini sungguh luar biasa, dan cinta serta dukungan yang kalian tunjukkan kepada saya dalam beberapa hari terakhir sangat luar biasa. Saya benar-benar menantikan untuk berjumpa dengan kalian besok malam."

Pesan tersebut memperlihatkan hubungan Aryn Williams dengan pendukung Persebaya Surabaya tidak sepenuhnya terputus meski sudah enam tahun meninggalkan kota ini.

Dukungan yang diterimanya selama kembali berada di Surabaya menjadi pengalaman emosional menjelang pertandingan menghadapi mantan klubnya.

Kini, Aryn bersiap menjalani pertandingan yang mempertemukannya dengan masa lalu sekaligus tanggung jawab bersama Western Australia Football Team.