Timnas Indonesia Susah Payah Bungkam Kamboja, David Nascimento: Mereka Bertahan dengan 10 Pemain!

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-17, David Nascimento, mengakui timnya susah payah mengalahkan Kamboja U-17 dalam pertandingan lanjutan Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Ia mengungkapkan bahwa tim lawan bermain sangat bertahan dengan menumpuk 10 pemain di area kotak penalti.

Timnas Indonesia U-17 mengunci kemenangan atas Kamboja U-17 dengan skor 2-0 di Stadion Starcity Sports Club, Thanlyin, Myanmar, Sabtu (14/11/2026). Dua gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Dolvi Salossa (10’) dan Melki Alvando (35’).

Meski sukses mengunci poin penuh, Nascimento mengakui pertandingan tersebut tidak berjalan mudah bagi tim asuhannya. Ia menilai Kamboja U-17 datang dengan pendekatan permainan yang sangat bertahan dan lebih mengutamakan untuk tidak kebobolan.

“Pertandingan yang sulit. Kamboja memilih bermain dengan garis pertahanan sangat rendah. Mereka tidak datang untuk bermain sepak bola, melainkan hanya berusaha agar tidak kebobolan,” kata Nascimento usai pertandingan, dikutip Minggu (15/11).

Kamboja U-17 bermain dengan bermain dengan garis pertahanan sangat rendah hingga menempatkan 10 pemain untuk bertahan. Situasi tersebut membuat anak-anak Timnas Indonesia U-17 kesulitan untuk menembus pertahanan tim lawan.

“Kami kesulitan menembus lini pertahanan mereka dan menciptakan peluang karena ada 10 pemain yang berada di depan kotak penalti. Situasi itu membuat pertandingan menjadi sangat sulit,” ungkap Nascimento.

Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U-17 mendominasi permainan. Skuad Garuda Muda melakukan segala cara untuk menembus rapatnya pertahanan Kamboja U-17 mulai dari umpan-umpan silang hingga penetrasi ke kotak pertahan, tetapi upaya tersebut belum berjalan efektif.

“Kami beberapa kali mencoba membangun serangan dari sisi sayap dengan mengirimkan bola ke kotak penalti. Namun, upaya tersebut juga tidak berjalan terlalu baik karena para pemain kami terbiasa bermain dengan umpan-umpan terobosan, sementara kali ini tidak ada ruang untuk melakukannya,” terang Nascimento.

Pelatih berpaspor Portugal itu mengakui Timnas Indonesia U-17 sebenarnya mengincar kemenangan besar dalam pertandingan tersebut. Namun, ia tetap mengapresiasi tambahan tiga poin yang menjadi modal penting bagi Garuda Muda untuk menghadapi laga berikutnya.

“Tentu saja kami menang, tetapi dalam pertandingan ini kami sebenarnya ingin mencetak lebih banyak gol. Pada akhirnya, pekan depan akan menjadi momen yang tepat untuk menunjukkan tujuan dan ambisi kami, yaitu memastikan bisa melangkah lebih jauh di turnamen ini,” tegas Nascimento.

Timnas Indonesia U-17 selanjutnya akan menghadapi Afghanistan U-17 di Stadion Thuwunna, Selasa (17/11/2026). Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit karena kedua kesebelasan tengah bersaing ketat untuk memperebutkan posisi teratas Grup A.

Timnas Indonesia U-17 dan Afghanistan U-17 sama-sama mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Namun, Garuda Muda harus puas berada di posisi kedua karena kalah selisih gol dari Afghanistan U-17.