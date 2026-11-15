Hadapi Western Australia, Bernardo Tavares Jadikan Laga Persahabatan Evaluasi Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menjadikan pertandingan persahabatan melawan Western Australia Football Team sebagai ajang evaluasi menyeluruh terhadap kondisi skuad Green Force.

Laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11/2026), dimanfaatkan untuk mengukur kesiapan pemain, mengembalikan kepercayaan diri, sekaligus mencari solusi atas performa tim yang belum konsisten.

Pertandingan internasional tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemain muda, penggawa yang minim menit bermain, hingga mereka yang baru pulih dari cedera.

Tavares ingin mengetahui kemampuan setiap pemain sebelum kembali menghadapi persaingan kompetitif di Super League 2026/2027.

Mengapa Bernardo Tavares Jadikan Western Australia Ajang Evaluasi? Bernardo Tavares memanfaatkan pertandingan melawan Western Australia Football Team untuk menilai kedalaman skuad Persebaya Surabaya secara langsung.

Pelatih asal Portugal tersebut ingin memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini belum mendapatkan banyak menit bermain.

Menurut Tavares, pertandingan persahabatan merupakan momentum ideal untuk menguji kesiapan pemain tanpa tekanan kompetisi resmi.

Setiap pemain diharapkan mampu memperlihatkan kemampuan terbaik sekaligus membuktikan kelayakannya mendapatkan kesempatan lebih besar.

"Pertandingan ini menjadi kesempatan yang bagus bagi semua pemain untuk menunjukkan kemampuan. Kami akan melihat siapa saja yang benar-benar siap dan bisa mendapatkan kesempatan bermain, termasuk pemain yang baru kembali dari cedera," ujar Tavares dalam sesi konferensi pers, Sabtu (14/11).

Namun, Tavares tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan pemain yang kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih.

Keputusan mengenai keterlibatan mereka tetap bergantung pada pemeriksaan dan rekomendasi tim medis Persebaya Surabaya.

"Namun, kami masih harus menunggu persetujuan dari tim medis untuk memastikan apakah mereka sudah siap bermain," jelasnya.

Salah satu pemain yang menjadi perhatian ialah rekrutan anyar Matheus Lagoa, yang sebelumnya menjalani pemulihan cedera.

Kehadirannya berpotensi menambah pilihan di sektor serangan apabila kondisi fisiknya dinyatakan memungkinkan untuk tampil.

Tiga Laga Tanpa Kemenangan, Bagaimana Kondisi Mental Green Force? Persebaya Surabaya menghadapi Western Australia Football Team dengan membawa catatan tiga pertandingan terakhir tanpa kemenangan di dua kompetisi.

Situasi tersebut membuat Tavares menempatkan pemulihan kepercayaan diri sebagai salah satu prioritas utama dalam pertandingan persahabatan ini.

Rangkaian hasil kurang memuaskan dimulai ketika Green Force bermain imbang 1-1 menghadapi Persijap Jepara pada 30 Oktober.

Setelah itu, Persebaya Surabaya harus mengakui keunggulan Kendal Tornado FC dengan skor 2-3 dalam pertandingan I.League Cup 2026/2027 pada 3 November.

Hasil negatif kembali terjadi ketika Persebaya Surabaya kalah tipis 0-1 dari Persija Jakarta pada 7 November. Kekalahan tersebut memperpanjang periode sulit Green Force sekaligus menambah pekerjaan rumah bagi tim pelatih.

Tavares memahami hasil pertandingan dapat memengaruhi kondisi psikologis pemain, terutama ketika kemenangan terus sulit didapatkan.

Karena itu, ia ingin anak asuhnya tampil lebih lepas dan menikmati permainan ketika menghadapi tim asal Australia tersebut.

"Ketika tim mendapatkan hasil negatif, terkadang kepercayaan diri pemain ikut terpengaruh. Karena itu, kami ingin membantu mereka mengembalikan kepercayaan diri melalui pertandingan besok. Saya ingin para pemain tampil tanpa beban, menikmati permainan, dan menunjukkan sikap terbaik," tandasnya.

Bagi Tavares, pertandingan ini bukan sekadar kesempatan memperbaiki suasana ruang ganti setelah rentetan hasil mengecewakan.

Ia juga ingin melihat bagaimana pemain merespons situasi sulit melalui kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab di lapangan.

Rapor Persebaya Surabaya: Mengapa Produktivitas Gol Masih Bermasalah? Evaluasi Persebaya Surabaya tidak terlepas dari catatan produktivitas serangan yang belum maksimal sepanjang sembilan pertandingan Super League 2026/2027.

Green Force baru mencetak 10 gol dari rata-rata 15 tembakan setiap pertandingan, dengan tingkat konversi peluang hanya 7 persen.

Angka tersebut memperlihatkan persoalan efektivitas penyelesaian akhir yang masih membutuhkan perhatian serius dari tim pelatih.

Meski mampu menciptakan cukup banyak peluang, Persebaya Surabaya belum konsisten mengubah dominasi serangan menjadi gol.

Dari sisi penguasaan bola, Green Force mencatatkan rata-rata 51,2 persen dengan akurasi operan mencapai 80,1 persen.

Statistik tersebut menunjukkan kemampuan membangun permainan cukup baik, tetapi efektivitas pada sepertiga akhir lapangan masih perlu ditingkatkan.

Persoalan lain terlihat pada kontribusi umpan silang yang memiliki tingkat keberhasilan 32,3 persen dari rata-rata 6,7 umpan akurat per pertandingan.

Catatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas distribusi bola menuju area pertahanan lawan.

Sementara itu, lini belakang Persebaya Surabaya telah kebobolan delapan gol dengan rata-rata 0,9 gol setiap pertandingan.

Green Force juga baru membukukan dua clean sheet dan mencatatkan 44 kesalahan yang berujung pada tembakan lawan.

Dengan catatan tersebut, posisi Persebaya Surabaya masih tertahan di peringkat kedelapan klasemen sementara setelah sembilan pertandingan.

Pertandingan melawan Western Australia menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan teknis sebelum kompetisi kembali berjalan.

Apa Target Utama Bernardo Tavares Selain Kemenangan? Bernardo Tavares menegaskan target pertandingan melawan Western Australia Football Team tidak hanya berorientasi pada hasil akhir.

Pelatih berusia 46 tahun itu lebih menekankan perkembangan performa individu, karakter pemain, dan kesiapan tim menghadapi tantangan berikutnya.

"Bagi saya, yang paling penting adalah melihat performa dan karakter para pemain. Jika mereka bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, tim ini akan menjadi lebih kuat," imbuhnya.

Pendekatan tersebut sekaligus membuka peluang bagi pemain pelapis untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan tim pelatih.

Persaingan mendapatkan tempat dalam skuad utama diharapkan semakin sehat ketika seluruh pemain memperoleh kesempatan membuktikan kemampuannya.

Laga melawan Western Australia juga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi organisasi permainan, efektivitas serangan, dan koordinasi pertahanan.

Ketiga aspek tersebut menjadi perhatian setelah Persebaya Surabaya mengalami kesulitan menjaga konsistensi sepanjang awal musim.

Bagi Green Force, pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo bukan sekadar agenda persahabatan internasional di tengah jeda kompetisi.

Ini menjadi momentum untuk memperbaiki kelemahan, memulihkan mentalitas, dan membangun fondasi permainan yang lebih solid.

Kini, perhatian tertuju pada keputusan Tavares dalam menentukan komposisi pemain serta memberikan kesempatan kepada mereka yang jarang tampil.