Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Western Australia: Matheus Lagoa Belum Pasti Main!

JawaPos.com — Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya menghadapi Western Australia Football Team mengarah pada kombinasi pemain utama dan penggawa yang membutuhkan menit bermain.

Pelatih Bernardo Tavares berkomitmen memberikan kesempatan kepada pemain yang jarang tampil, termasuk membuka peluang debut Matheus Lagoa dalam laga persahabatan internasional di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11/2026).

Pertandingan bertajuk International Friendly Match tersebut menjadi kesempatan bagi Green Force untuk menguji kedalaman skuad sekaligus mengembalikan kepercayaan diri setelah tiga pertandingan tanpa kemenangan.

Namun, perhatian Bonek juga tertuju kepada Matheus Lagoa, rekrutan asing yang belum sekalipun tampil akibat cedera otot betis.

Nama pemain asal Brasil tersebut kembali menjadi perbincangan menjelang pertandingan melawan Western Australia Football Team.

Apalagi, Bernardo Tavares telah memberikan sinyal akan memanfaatkan laga ini untuk mengevaluasi pemain yang minim kesempatan tampil.

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya, Siapa yang Bakal Diturunkan? Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya menghadapi Western Australia Football Team muncul melalui akun Instagram suporter @onlinepersebaya.

Salah satu suporter memperkirakan Green Force tetap menggunakan sejumlah pemain utama dalam formasi 4-3-3.

Ernando Ari diprediksi mengawal gawang, sementara Arief Catur, Mitrevski, Walber, dan Jefferson mengisi empat posisi pertahanan.

Komposisi tersebut diperkirakan memberikan keseimbangan antara pengalaman dan kemampuan menjaga organisasi permainan.

Di lini tengah, Toni Firmansyah diprediksi berkolaborasi dengan Gledson dan Francisco Rivera untuk mengendalikan permainan.

Ketiganya diharapkan mampu menjaga penguasaan bola sekaligus mengalirkan serangan menuju lini depan.

Sementara itu, Saddil Ramdani, Alex Martins, dan Miguel diperkirakan menjadi tiga pemain yang mengisi sektor penyerangan. Kombinasi tersebut menawarkan variasi serangan melalui kedua sayap maupun pergerakan penyerang tengah.

Meski demikian, susunan tersebut masih sebatas prediksi suporter dan bukan keputusan resmi tim pelatih Persebaya Surabaya.

Bernardo Tavares tetap memiliki kewenangan menentukan sebelas pemain pertama berdasarkan kondisi fisik dan kebutuhan evaluasi tim.

Matheus Lagoa Akhirnya Debut? Bonek Sudah Tidak Sabar Menunggu Matheus Lagoa menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan penampilannya ketika Persebaya Surabaya menghadapi Western Australia Football Team.

Pemain asing anyar tersebut belum mendapatkan kesempatan bermain sepanjang musim karena mengalami cedera otot betis saat latihan.

Situasi tersebut membuat Bonek penasaran dengan kemampuan Matheus Lagoa ketika mengenakan seragam Green Force dalam pertandingan.

Harapan itu terlihat melalui komentar suporter pada unggahan prediksi susunan pemain di Instagram @onlinepersebaya.

“Nunggu debut Lagoa,” tulis salah satu Bonek di kolom komentar.

Komentar singkat tersebut menggambarkan antusiasme suporter yang ingin menyaksikan kontribusi rekrutan anyar Persebaya Surabaya.

Apalagi, pertandingan persahabatan memberikan ruang bagi pemain untuk kembali menemukan ritme tanpa tekanan perebutan poin kompetisi.

Namun, peluang Matheus Lagoa menjalani debut masih bergantung pada perkembangan kondisi fisiknya menjelang pertandingan.

Bernardo Tavares menegaskan setiap pemain yang baru pulih dari cedera harus memperoleh persetujuan tim medis sebelum diturunkan.

"Namun, kami masih harus menunggu persetujuan dari tim medis untuk memastikan apakah mereka sudah siap bermain," jelasnya.

Keputusan tersebut menunjukkan pelatih asal Portugal itu tidak ingin mengambil risiko terhadap kebugaran pemainnya. Karena itu, kemungkinan Matheus Lagoa tampil belum bisa dipastikan meskipun Bonek sangat menantikan debutnya.

Bernardo Tavares Janjikan Kesempatan bagi Pemain Minim Menit Bermain Bernardo Tavares ingin menjadikan pertandingan melawan Western Australia Football Team sebagai panggung pembuktian bagi seluruh pemain Persebaya Surabaya.

Kesempatan tersebut terutama ditujukan kepada pemain muda, penggawa yang jarang dimainkan, dan mereka yang baru pulih dari cedera.

"Pertandingan ini menjadi kesempatan yang bagus bagi semua pemain untuk menunjukkan kemampuan. Kami akan melihat siapa saja yang benar-benar siap dan bisa mendapatkan kesempatan bermain, termasuk pemain yang baru kembali dari cedera," ujar Coach Tavares.

Pernyataan tersebut membuka kemungkinan adanya perubahan komposisi pemain dibandingkan pertandingan kompetitif sebelumnya.

Pemain yang selama ini lebih sering menghuni bangku cadangan berpeluang memperoleh kesempatan menunjukkan kualitasnya secara langsung.

Bagi Bernardo Tavares, pertandingan persahabatan bukan sekadar agenda untuk menjaga kondisi fisik selama jeda kompetisi.

Laga tersebut juga menjadi sarana menilai kesiapan individu sekaligus memperkuat persaingan sehat dalam skuad.

Pelatih berusia 46 tahun itu tetap menempatkan kondisi kebugaran sebagai pertimbangan sebelum menentukan pemain yang diturunkan.

Dengan demikian, kesempatan bermain tidak otomatis diberikan apabila kondisi pemain belum memungkinkan untuk tampil.

Tiga Laga Tanpa Kemenangan, Persebaya Surabaya Butuh Kebangkitan Persebaya Surabaya menghadapi Western Australia Football Team setelah melewati tiga pertandingan terakhir tanpa meraih kemenangan.

Rangkaian hasil kurang memuaskan tersebut menjadi alasan Bernardo Tavares ingin membangun kembali kepercayaan diri para pemain.

Green Force sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Persijap Jepara, kemudian kalah 2-3 dari Kendal Tornado FC pada I.League Cup 2026/27.

Hasil negatif berlanjut ketika Persebaya Surabaya menyerah 0-1 kepada Persija Jakarta dalam pertandingan Super League.

"Ketika tim mendapatkan hasil negatif, terkadang kepercayaan diri pemain ikut terpengaruh. Karena itu, kami ingin membantu mereka mengembalikan kepercayaan diri melalui pertandingan besok. Saya ingin para pemain tampil tanpa beban, menikmati permainan, dan menunjukkan sikap terbaik," tandasnya.

Bernardo Tavares berharap para pemain mampu memperlihatkan respons positif setelah menghadapi periode sulit tersebut.

Ia juga menilai perkembangan performa dan karakter pemain menjadi aspek penting dalam pertandingan melawan tim asal Australia itu.

"Bagi saya, yang paling penting adalah melihat performa dan karakter para pemain. Jika mereka bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, tim ini akan menjadi lebih kuat," imbuhnya.

Selain evaluasi teknis, pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo juga membawa misi sosial melalui kegiatan Charity Game.

Hasil penjualan tiket pertandingan direncanakan disalurkan untuk membantu panti asuhan di Jawa Timur.

"Saya pikir pertandingan ini menjadi kegiatan yang bagus, terlebih karena hasil penjualan tiket akan disalurkan untuk tujuan sosial. Hal seperti ini tentu patut diapresiasi," tutup Coach Tavares.

Kini, perhatian tertuju kepada keputusan Bernardo Tavares mengenai komposisi pemain yang akan diturunkan menghadapi Western Australia Football Team.

Bagi Bonek, pertandingan ini bukan hanya kesempatan menyaksikan Green Force kembali bermain, melainkan juga menunggu jawaban atas satu pertanyaan besar: akankah Matheus Lagoa akhirnya menjalani debut bersama Persebaya Surabaya? Menarik untuk dinantikan.

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya (4-3-3)