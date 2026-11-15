Javier Siverio Cetak 15 Gol, PSMS Medan Punya Modal Kuat Kejar Tiket Promosi

JawaPos.com – Striker asing PSMS Medan, Javier Siverio Toro, tampil impresif sepanjang putaran pertama Championship 2026/2027. Penyerang asal Spanyol tersebut sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan koleksi 15 gol hanya dari delapan pertandingan.

Catatan tersebut menjadi bukti ketajaman Siverio bersama Ayam Kinantan. Pemain bernomor punggung 9 itu mampu menunjukkan konsistensi di lini depan dan menjadi salah satu sosok penting di balik pencapaian PSMS Medan pada paruh pertama kompetisi.

Dari total 15 gol yang dicetak, Siverio dua kali mencatatkan hattrick dan sekali quattrick. Empat gol sekaligus diborongnya ketika PSMS Medan menghadapi Persiraja Banda Aceh.

Sementara itu, tiga gol lainnya masing-masing dicetak saat berhadapan dengan Persiku Kudus dan Persikad Depok. Dia juga menyumbangkan satu gol ketika menghadapi PSIS Semarang, Semen Padang FC, PSPS Pekanbaru, Adhyaksa FC Bekasi, dan Sumsel United.

Produktivitas tersebut membuat Siverio menjadi pemain paling subur sejauh putaran pertama Championship 2026/2027. Torehan golnya juga memberikan kontribusi besar terhadap perjalanan PSMS Medan dalam persaingan Grup A.

PSMS Medan Bersaing di Papan Atas Grup A Hingga putaran pertama berakhir, PSMS Medan menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan koleksi 20 poin. Tim besutan Eko Purdjianto tersebut hanya terpaut dua angka dari PSPS Pekanbaru yang berada di puncak klasemen.

Posisi tersebut membuka peluang bagi Ayam Kinantan untuk bersaing memperebutkan tiket promosi ke Super League musim depan. Sesuai format kompetisi, tim yang finis sebagai runner-up masih memiliki kesempatan promosi melalui jalur playoff.

Meski berhasil mencatatkan pencapaian individu yang mengesankan, Siverio tidak ingin terlena. Dia menyadari persaingan di Championship musim ini berjalan ketat dan setiap pertandingan menghadirkan tantangan tersendiri.

"Kompetisi ini juga sulit. Namun, ini saatnya kami terus maju," ujar Siverio.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemain asal Spanyol itu tetap menaruh perhatian pada perjuangan tim, bukan sekadar pencapaian pribadinya.

Konsistensi Siverio Jadi Modal PSMS pada Putaran Kedua Memasuki putaran kedua, konsistensi Siverio dan PSMS Medan akan kembali mendapatkan ujian. Pasalnya, terdapat tiga tim yang berhasil merepotkan Ayam Kinantan sepanjang putaran pertama, yakni Sumsel United, PSPS Pekanbaru, dan Semen Padang FC.

PSMS Medan hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Sumsel United dan 1-1 ketika menghadapi Semen Padang FC. Sementara itu, PSPS Pekanbaru menjadi satu-satunya dari ketiga tim tersebut yang berhasil mengalahkan Ayam Kinantan dengan skor 2-1.

Hasil tersebut menjadi catatan penting bagi Eko Purdjianto untuk melakukan evaluasi. PSMS Medan membutuhkan performa yang lebih konsisten jika ingin mempertahankan posisi di papan atas.