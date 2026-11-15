Persipura TC di Kota Batu, Siapkan Laga Perdana Putaran Kedua Kontra RANS

JawaPos.com – Persipura Jayapura mulai mempersiapkan diri menghadapi putaran kedua Championship 2026/2027 setelah menyelesaikan masa libur kompetisi. Tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut kembali menjalani latihan sejak Jumat (13/11) dengan menggelar pemusatan latihan di Kota Batu, Kabupaten Malang.

Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari upaya Persipura memperbaiki penampilan pada putaran kedua. Tim pelatih berharap persiapan tersebut dapat membuat skuad lebih siap dan mampu meraih hasil lebih baik dibandingkan putaran pertama.

Asisten Pelatih Persipura Jayapura, Izaac Johanis Wanggai, menjelaskan bahwa pemilihan Kota Batu sebagai lokasi pemusatan latihan bukan tanpa alasan. Selain memiliki suasana yang relatif tenang, lokasinya juga cukup dekat dengan Malang, tempat Persipura akan memainkan pertandingan pertama pada putaran kedua.

Sesuai jadwal, Persipura akan menghadapi RANS Nusantara FC pada Sabtu (21/11). Pertandingan tersebut rencananya berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Dengan menjalani pemusatan latihan di Kota Batu, Persipura memiliki keuntungan dari sisi jarak perjalanan menuju lokasi pertandingan. Kondisi cuaca yang relatif serupa dengan Malang juga menjadi pertimbangan tim pelatih dalam menentukan tempat persiapan.

"Kota Batu, kota yang cukup tenang ya. Kami masih di Pulau Jawa ya, karena pada awal putaran kedua nanti, kami akan menghadapi RANS Nusantara FC. Kami tahu RANS Nusantara main di Malang, jadi kami memilih di sini untuk mempersiapkan tim ini. Dari jarak ke Malang tidak jauh dan cuaca juga hampir sama," jelas Izaac, Sabtu (14/11).

Persipura Fokus Matangkan Persiapan Persipura ingin memanfaatkan waktu persiapan tersebut untuk mematangkan kondisi fisik dan permainan tim sebelum kembali menjalani pertandingan kompetitif.

Laga melawan RANS Nusantara FC menjadi perhatian karena akan menjadi ujian pertama mereka setelah jeda kompetisi. Persipura berharap bisa mengawali putaran kedua dengan hasil positif.

Persipura Bersiap Kembali ke Papua Setelah menyelesaikan pertandingan tersebut, Persipura dijadwalkan kembali ke Papua. Mereka akan melanjutkan perjuangan di Championship 2026/2027 dengan menjalani pertandingan kandang di Stadion Lukas Enembe, Jayapura.

Kepulangan ke Papua juga menjadi bagian penting dari rencana Persipura untuk kembali mendapatkan dukungan langsung dari suporter di kandang sendiri.

Pada putaran pertama, Persipura tidak menggunakan Stadion Lukas Enembe sebagai kandang. Mereka memainkan lima pertandingan kandang di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, saat menghadapi Deltras FC, Persiba Balikpapan, RANS Nusantara FC, Persis Solo, dan Kendal Tornado FC.