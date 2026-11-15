Derbi Jatim Arema FC vs Persebaya Resmi Pindah ke Bali, Kanjuruhan Tak Bisa Dipakai

JawaPos.com – Pertandingan panas antara Arema FC dan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2026/2027 dipastikan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11/2026).

Pemindahan lokasi Derbi Jawa Timur tersebut dilakukan setelah Stadion Kanjuruhan tidak mendapatkan rekomendasi izin keramaian dari kepolisian. Keputusan ini membuat Arema FC harus menjalani pertandingan kandang menghadapi rival regionalnya di luar Malang.

Padahal, manajemen Singo Edan sebelumnya telah mempersiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan pertandingan sejak awal kompetisi.

Kepastian pemindahan venue diumumkan melalui keterangan resmi Panitia Pelaksana (Panpel) Pertandingan Arema FC pada Jumat (13/11/2026). Keputusan tersebut juga diperkuat dengan surat sirkuler resmi yang diterbitkan operator kompetisi.

Ketua Match Organizing Committee (MOC) Arema FC, Bram Hady Sulton, menjelaskan bahwa pemilihan Bali bukan keputusan mendadak tanpa pertimbangan. Manajemen telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pertandingan tetap terlaksana sesuai jadwal.

"Sirkuler pertandingan memang sudah keluar dan laga melawan Persebaya resmi ditetapkan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada 29 November," kata Bram.

Mengapa Arema FC vs Persebaya Tidak Digelar di Stadion Kanjuruhan? Pemindahan pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya berkaitan dengan persoalan perizinan serta penggunaan Stadion Kanjuruhan untuk agenda lain.

Pada 28 November 2026, stadion tersebut dijadwalkan menjadi lokasi rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-1.266 Kabupaten Malang. Agenda tersebut berlangsung hanya sehari sebelum pertandingan Derbi Jawa Timur yang dijadwalkan pada Minggu (29/11/2026).

Kondisi ini membuat proses perizinan pertandingan di Malang menghadapi tantangan tersendiri.

Manajemen Arema FC sebenarnya telah menyiapkan berbagai kebutuhan pertandingan, termasuk mekanisme pengamanan dan pengelolaan penonton. Persiapan juga mencakup teknis pelaksanaan di lapangan hingga simulasi penyelenggaraan sejak awal musim.

"Secara teknis dan sumber daya manusia, kami sangat siap," ucap Bram.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kesiapan internal Panpel Arema FC bukan menjadi persoalan utama dalam pemindahan venue. Namun, penyelenggaraan pertandingan tetap membutuhkan dukungan perizinan serta pertimbangan keamanan dari pihak berwenang.

Situasi ini membuat Stadion Kanjuruhan tidak dapat digunakan untuk pertandingan kandang menghadapi Persebaya sesuai rencana semula. Panpel kemudian harus mencari alternatif lokasi yang memungkinkan pertandingan berlangsung tanpa mengubah jadwal kompetisi.

Surat Polres Malang Jadi Penentu Pemindahan Derbi Jatim Kepastian pemindahan Derbi Jawa Timur diperkuat melalui surat resmi Kepolisian Resor Malang tertanggal 9 November 2026.

Surat bernomor B/1541/XI/YAN.2.1./2026 tersebut berisi keputusan terkait permohonan rekomendasi perizinan keramaian pertandingan.

Dalam surat itu, Polres Malang menyatakan tidak dapat mengeluarkan rekomendasi izin keramaian untuk pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya.

Keputusan tersebut merupakan respons atas permohonan Panpel Arema FC melalui surat Nomor 003/MOC/ARM/XI/2026 tertanggal 1 November 2026.

Permohonan izin telah diajukan hampir satu bulan sebelum jadwal pertandingan berlangsung. Namun, proses koordinasi keamanan menghasilkan keputusan yang membuat Panpel harus menyiapkan lokasi alternatif.

Keputusan kepolisian diambil setelah pelaksanaan Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Tahun 2026 pada 6 November.

Selain hasil rapat koordinasi, kepolisian juga mempertimbangkan laporan atensi intelijen terkait penyelenggaraan pertandingan tersebut. Pertimbangan itu menjadi dasar dalam menentukan kelayakan penyelenggaraan pertandingan di Stadion Kanjuruhan.

Dengan tidak terbitnya rekomendasi izin keramaian, rencana pertandingan kandang Arema FC di Malang akhirnya tidak dapat dilanjutkan.

Panpel Arema FC kemudian bergerak mencari solusi agar pertandingan tetap terlaksana pada 29 November 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari perubahan jadwal yang berpotensi mengganggu persiapan teknis kedua tim.

Mengapa Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali Dipilih? Stadion Kapten I Wayan Dipta di Gianyar dipilih setelah Panpel Arema FC mempertimbangkan kesiapan fasilitas, aspek keamanan, dan jadwal penggunaan stadion.

Dari sejumlah kebutuhan penyelenggaraan pertandingan, stadion di Bali tersebut dinilai menjadi pilihan paling memungkinkan.

Pemilihan venue alternatif juga membutuhkan koordinasi dengan pihak keamanan setempat agar pelaksanaan pertandingan berjalan lancar. Selain itu, ketersediaan stadion pada tanggal pertandingan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan.

"Setelah dikaji mulai dari kesiapan fasilitas, koordinasi keamanan lokal, hingga kecocokan jadwal penggunaan stadion, akhirnya diputuskan Stadion Kapten I Wayan Dipta di Bali yang paling memungkinkan untuk menggelar laga pada 29 November," tutur dia.

Dengan keputusan tersebut, Arema FC tetap berstatus sebagai tuan rumah meskipun pertandingan berlangsung di luar wilayah Malang.

Sementara itu, Persebaya Surabaya akan menghadapi rival regionalnya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, bukan di Stadion Kanjuruhan.

Perubahan lokasi ini menjadi bagian penting dari persiapan kedua tim menjelang pertandingan Super League 2026/2027.

Namun, pengumuman pemindahan venue belum disertai rincian mengenai mekanisme kehadiran penonton maupun distribusi tiket pertandingan.

Harapan Arema FC Setelah Derbi Jatim Dipindahkan Manajemen Arema FC berharap keputusan pemindahan pertandingan melawan Persebaya Surabaya dapat dipahami seluruh elemen suporter.

Dukungan tersebut dianggap penting untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pertandingan sekaligus memastikan keselamatan semua pihak.

Aspek keamanan menjadi perhatian utama mengingat pertandingan ini mempertemukan dua klub besar yang memiliki sejarah rivalitas panjang di Jawa Timur.

Karena itu, manajemen menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif, baik di Malang maupun di lokasi pertandingan.

Bagi Arema FC, pemindahan venue menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan agenda kandang di tengah kompetisi. Meski demikian, keputusan menggunakan Stadion Kapten I Wayan Dipta memungkinkan pertandingan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Sementara bagi Persebaya Surabaya, kepastian venue memberikan kejelasan mengenai lokasi pertandingan yang harus dipersiapkan. Green Force kini memiliki kepastian tempat untuk menghadapi Arema FC pada akhir November mendatang.

Derbi Jawa Timur kali ini akhirnya akan berlangsung jauh dari Stadion Kanjuruhan yang semula dipersiapkan sebagai lokasi pertandingan.