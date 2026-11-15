Bukan Sekadar Uji Coba vs Western Australia, Bernardo Tavares Ingin Bangkitkan Kepercayaan Diri

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan memanfaatkan pertandingan uji coba melawan Western Australia Football Team untuk mengevaluasi kesiapan para pemain.

Pelatih Bernardo Tavares berencana memberikan kesempatan kepada sejumlah penggawa, terutama pemain muda, mereka yang minim menit bermain, hingga pemain yang baru pulih dari cedera.

Persebaya dijadwalkan menjamu Western Australia Football Team dalam International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11).

Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang untuk menjaga ritme permainan, tetapi juga kesempatan bagi Green Force untuk membangun kembali kepercayaan diri.

Bernardo Tavares menilai laga tersebut bisa dimanfaatkan untuk melihat kemampuan para pemain yang selama ini belum banyak mendapat kesempatan tampil.

Dia ingin mengetahui sejauh mana kesiapan mereka ketika dipercaya masuk ke dalam pertandingan.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, setiap pemain memiliki peluang untuk menunjukkan kualitasnya.

Termasuk mereka yang baru kembali dari cedera dan berusaha mendapatkan tempat di dalam tim.

"Pertandingan ini menjadi kesempatan yang bagus bagi semua pemain untuk menunjukkan kemampuan. Kami akan melihat siapa saja yang benar-benar siap dan bisa mendapatkan kesempatan bermain, termasuk pemain yang baru kembali dari cedera," ujar Tavares dalam konferensi pers, Sabtu (14/11).

Meski ingin memberikan kesempatan kepada banyak pemain, Tavares tetap mengutamakan kondisi fisik dan kebugaran.

Dia tidak ingin mengambil risiko dengan menurunkan pemain yang belum sepenuhnya siap.

Hal tersebut juga berlaku bagi pemain anyar Matheus Lagoa. Keputusan mengenai kemungkinan tampilnya sang pemain masih menunggu rekomendasi dari tim medis Persebaya.

"Namun, kami masih harus menunggu persetujuan dari tim medis untuk memastikan apakah mereka sudah siap bermain," jelas Bernardo Tavares.

Di sisi lain, pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk memperbaiki suasana tim setelah melewati tiga pertandingan tanpa kemenangan.

Green Force sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Persijap Jepara, kemudian kalah 2-3 dari Kendal Tornado FC di I.League Cup 2026/27.

Hasil kurang memuaskan berlanjut ketika Persebaya takluk 0-1 dari Persija Jakarta di kompetisi Super League.

Rentetan hasil tersebut membuat Tavares ingin para pemain kembali menemukan kepercayaan diri.

Dia berharap pertandingan melawan Western Australia tidak menjadi beban bagi anak asuhnya. Sebaliknya, para pemain diharapkan bisa menikmati permainan dan menunjukkan kemampuan terbaik.

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Tavares juga menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya berpatokan pada hasil akhir.

Dia ingin melihat perkembangan performa serta karakter pemain ketika mendapatkan kesempatan membela Persebaya.

Selain kepentingan tim, pertandingan ini juga membawa misi sosial. Laga bertajuk Charity Game tersebut akan menyalurkan hasil penjualan tiket kepada sejumlah panti asuhan di Jawa Timur.

Tavares menyambut positif kegiatan tersebut. Menurut dia, sepak bola tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

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