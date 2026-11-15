Gol Spektakuler Kenneth Ngwoke Tak Cukup Selamatkan Sumsel United dari Kekalahan

JawaPos.com - Penyerang Sumsel United Kenneth Ngwoke sukses mencuri perhatian setelah mencetak gol berkelas saat menghadapi PSIS Semarang pada pekan kesembilan Pegadaian Championship 2026/27.

Namun, gol indah tersebut ternyata tidak membuat pemain asal Nigeria itu merasa puas.

Alih-alih merayakan pencapaian individunya, Kenneth justru mengaku kecewa karena Sumsel United harus menelan kekalahan di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ), Palembang, itu menjadi hasil yang kurang menyenangkan bagi Laskar Juaro.

Mantan penyerang Semen Padang FC tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak memiliki arti besar jika gagal membantu tim mendapatkan kemenangan.

Menurut dia, tugas seorang striker memang mencetak gol, tetapi hasil akhir pertandingan tetap menjadi hal yang paling penting.

“Sebagai seorang striker, tentu tugas saya adalah mencetak gol. Namun percuma jika bisa menyumbangkan gol tanpa kemenangan, itu tidak berarti apa pun,” ungkap Kenneth.

Pemain berusia 33 tahun itu juga menegaskan akan merasa jauh lebih bahagia apabila gol yang dicetak bisa membawa Sumsel United meraih tiga poin.

Baginya, kontribusi individu baru terasa sempurna ketika memberikan dampak positif terhadap pencapaian tim.

Karena itu, gol spektakuler yang tercipta saat menghadapi PSIS Semarang tidak cukup untuk menghapus kekecewaan akibat kekalahan.

Kenneth bahkan mengaku lebih memilih tidak mencetak gol apabila Sumsel United bisa memenangkan pertandingan.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa dirinya lebih mengutamakan kepentingan tim dibandingkan catatan pribadi.

“Jika kamu mencetak gol yang fantastis atau spektakuler tetapi tim kalah, itu tidak perlu dirayakan. Jika ada pilihan, saya akan lebih memilih tidak mencetak gol tetapi tim bisa memenangkan pertandingan,” tegas Kenneth.

Meski demikian, Kenneth tidak ingin terlalu lama larut dalam hasil buruk tersebut.

Dia menyebut evaluasi bersama tim pelatih sudah dilakukan dan seluruh pemain harus segera memperbaiki kekurangan untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Dia juga meminta rekan-rekannya agar tampil lebih fokus dan memaksimalkan setiap peluang yang didapat, sekecil apa pun kesempatan tersebut.

Sejauh ini, Kenneth telah mengoleksi tiga gol dan tiga assist dari delapan penampilannya bersama Sumsel United di Pegadaian Championship 2026/27.

Catatan tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain paling produktif di skuad Laskar Juaro.

Menariknya, koleksi tiga gol milik Kenneth juga menempatkannya sebagai pencetak gol terbanyak sementara Sumsel United bersama Tomy Darmawan.

Kenneth berharap semangat kerja keras yang dimiliki seluruh pemain bisa menjadi modal penting untuk memperbaiki posisi tim pada putaran kedua kompetisi.

Dia optimistis Sumsel United masih memiliki kesempatan untuk tampil lebih baik selama seluruh pemain mampu menjaga kekompakan dan meningkatkan kualitas permainan.