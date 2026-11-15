Pernah Bela Persiba, Jefri Kurniawan Kini Kembali ke Balikpapan dengan Peran Baru

JawaPos.com - Mantan pemain Persiba Balikpapan Jefri Kurniawan kembali ke klub berjuluk Beruang Madu tersebut.

Namun, kali ini dia tidak lagi sebagai pemain, melainkan dipercaya masuk dalam jajaran tim kepelatihan sebagai asisten pelatih untuk mengarungi Pegadaian Championship 2026/27.

Kabar bergabungnya Jefri diumumkan secara resmi oleh manajemen Persiba Balikpapan melalui akun media sosial klub pada Jumat (13/11).

Kepulangan Jefri menjadi tambahan tenaga bagi staf kepelatihan Persiba bertanggung membantu tim pelatih menjalankan program latihan serta meningkatkan performa sepanjang kompetisi.

Sebelum mendapatkan kepercayaan bergabung dengan tim senior Persiba, Jefri lebih dahulu mengembangkan kariernya sebagai pelatih di level pembinaan usia muda.

Dia tercatat pernah menjadi pelatih kepala di kompetisi Elite Pro Academy (EPA) bersama Malut United dan Garudayaksa FC.

Pengalaman tersebut memberinya kesempatan untuk menangani pemain muda sekaligus mengembangkan pemahaman mengenai metode kepelatihan.

Pengalaman di level EPA itu kini menjadi salah satu bekal Jefri dalam menjalankan tugas barunya bersama Persiba Balikpapan.

Jefri pun menyambut positif kesempatan kembali ke klub yang memiliki kenangan tersendiri dalam perjalanan kariernya.

Dia mengaku senang sekaligus bangga bisa kembali menjadi bagian dari Persiba, meskipun dengan posisi yang berbeda dibandingkan saat masih aktif sebagai pemain.

"Tentu sangat senang dan bangga bisa kembali ke Balikpapan. Persiba adalah tim yang berkesan buat saya, dan sekarang saya datang dengan tanggung jawab yang berbeda," ujar Jefri.

Dia juga menyebut pengalaman menangani tim EPA Malut United dan Garudayaksa FC memberikan banyak pelajaran yang bisa diterapkan dalam pekerjaan baru.

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Kini, Jefri ingin memberikan kontribusi maksimal dengan membantu pelatih kepala menjalankan program tim dan meningkatkan kualitas permainan Persiba.

"Fokus saya sekarang adalah membantu pelatih kepala semaksimal mungkin dan memberikan kontribusi terbaik agar performa tim terus meningkat," tambah dia.

Manajemen Persiba Balikpapan juga menyambut kedatangan Jefri dengan harapan kehadirannya bisa memberikan dampak positif bagi tim kepelatihan.

"Kembali ke Persiba dengan peran baru, Jefri diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung program kepelatihan dan meningkatkan performa tim. Selamat bergabung dan selamat bertugas, Coach!" tulis pernyataan resmi klub.

Dengan pengalaman sebagai mantan pemain Persiba dan rekam jejak melatih di kompetisi EPA, Jefri diharapkan bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan tim senior.

Kehadirannya juga menjadi tambahan kekuatan bagi staf kepelatihan Persiba dalam menjalani persaingan Pegadaian Championship 2026/27.