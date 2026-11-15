Pesan Terakhir Mauro Jeronimo untuk Borneo FC, Singgung Pencapaian di Tiga Kompetisi

JawaPos.com - Kebersamaan Mauro Jeronimo dengan Borneo FC Samarinda resmi berakhir.

Pelatih asal Portugal tersebut menyampaikan pesan perpisahan setelah tidak lagi menjadi bagian dari Pesut Etam.

Dalam pesannya, dia mengungkapkan rasa bangga atas pekerjaan yang telah dilakukan bersama tim serta mendoakan agar Borneo FC mampu meraih hasil terbaik pada sisa musim ini.

Melalui pernyataan resminya, Jeronimo menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Samarinda yang telah menerima dirinya dan keluarga dengan baik.

Dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh staf pelatih serta pemain yang telah bekerja sama selama masa kepemimpinannya.

Jeronimo mengaku meninggalkan Borneo FC dengan perasaan bangga terhadap perkembangan tim.

Menurut dia, berbagai pekerjaan yang telah dilakukan menjadi bagian penting dalam upaya klub mencapai target yang sudah ditentukan sejak awal musim.

Dia secara khusus memberikan penghargaan kepada para pemain atas komitmen dan kerja keras dalam setiap sesi latihan maupun pertandingan.

Jeronimo juga berharap para pemain bisa terus berkembang dan mendapatkan kesuksesan dalam perjalanan karier mereka.

Selama menangani Borneo FC, Jeronimo memang menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satunya adalah membangun kekompakan tim dengan banyaknya pemain baru yang bergabung. Tercatat, terdapat 25 pemain baru yang harus diintegrasikan ke dalam skuad.

Selain itu, Borneo FC juga harus menjalani persaingan di empat kompetisi berbeda.

Situasi tersebut membuat tim membutuhkan proses adaptasi, terutama untuk menemukan keseimbangan permainan di tengah padatnya jadwal pertandingan.

Meski perjalanan tim tidak selalu berjalan mulus, Jeronimo menilai ada sejumlah pencapaian yang patut diapresiasi.

Salah satunya adalah kesempatan yang diberikan kepada pemain muda untuk tampil bersama tim utama. Beberapa di antaranya bahkan mampu memberikan kontribusi positif bagi skuad.

Di level internasional, Borneo FC berhasil mencapai babak perempat final AFC Challenge League. Pesut Etam juga masih mempertahankan catatan belum terkalahkan di kompetisi Shopee Cup.

Sementara itu, di BRI Super League 2026/27, peluang Borneo FC untuk memperbaiki posisi klasemen juga masih terbuka.

Jeronimo menilai kemenangan dalam pertandingan tunda akan membuat perolehan poin tim sejajar dengan penghuni peringkat ketujuh.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan dirinya tetap optimistis terhadap peluang Borneo FC mencapai target klub musim ini.

Dia percaya fondasi yang sudah dibangun dapat menjadi modal penting bagi tim untuk melanjutkan persaingan.

Kini, setelah perpisahan tersebut, Borneo FC harus melanjutkan perjalanan kompetisi tanpa Jeronimo.

Pelatih asal Portugal itu pun menutup pesannya dengan rasa syukur atas pengalaman selama berada di Samarinda.

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