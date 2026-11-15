Taisei Marukawa Menggila di Dewa United, Catatan Gol dan Assist Musim Lalu Terlampaui

JawaPos.com - Taisei Marukawa menunjukkan performa menjanjikan bersama Dewa United Banten FC pada BRI Super League 2026/2027.

Pemain asal Jepang tersebut menjadi salah satu sosok penting di balik produktivitas lini serang Banten Warriors dalam delapan pertandingan awal musim ini.

Kontribusi Marukawa sejauh ini terbilang cukup impresif dengan mencatatkan tiga gol dan empat assist dari delapan penampilan.

Total tujuh kontribusi gol, pemain berusia 29 tahun itu sudah melampaui catatan pribadi pada musim 2025/2026.

Pada kompetisi musim lalu, Marukawa hanya mampu membukukan tiga gol dan dua assist dari 28 pertandingan.

Artinya, dia membutuhkan jauh lebih sedikit pertandingan untuk menghasilkan kontribusi gol yang lebih banyak pada musim ini.

Peningkatan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya peran Marukawa dalam skema permainan Dewa United.

Tidak hanya menjadi ancaman melalui pergerakannya di area pertahanan lawan, dia juga mampu membuka peluang bagi rekan-rekannya untuk mencetak gol.

Konsistensi Marukawa menjadi salah satu faktor yang membuat Dewa United tampil cukup kompetitif pada awal kompetisi.

Kehadirannya memberikan variasi serangan sekaligus membantu tim dalam membangun permainan dari berbagai sisi.

Meski sedang menikmati performa individu yang bagus, Marukawa tidak ingin terlalu menonjolkan pencapaian pribadinya.

Dia justru menilai keberhasilan tim sejauh ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh pemain.

Menurut dia, kekompakan dan kontribusi setiap anggota tim menjadi modal penting bagi Dewa United untuk menjaga konsistensi sepanjang kompetisi.

Dia juga melihat perkembangan positif dalam permainan tim dibandingkan sebelumnya.

Performa apik tersebut turut membuka peluang bagi Marukawa untuk mendapatkan kesempatan di level internasional.

Namanya masuk dalam pemanggilan pemusatan latihan Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih John Herdman.

Kesempatan tersebut hadir seiring proses naturalisasinya yang tengah berjalan. Jika seluruh tahap dapat diselesaikan, Marukawa berpeluang menambah pilihan pemain di sektor serang Timnas Indonesia.

Namun, untuk saat ini, fokus Marukawa tetap tertuju pada Dewa United.

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Dia ingin terus memberikan kontribusi maksimal dan membantu tim mempertahankan tren positif hingga kompetisi berakhir.

Dukungan suporter juga menjadi hal yang diharapkan Marukawa.

Dia ingin para pendukung terus memberikan semangat kepada Dewa United agar tim bisa menjaga performa dan bersaing dengan baik di BRI Super League 2026/2027.

Dengan catatan tiga gol dan empat assist dalam delapan pertandingan, Marukawa memiliki peluang untuk terus meningkatkan statistiknya.