Persib Bandung Belum Punya Dokter Tim Pengganti, Igor Tolic Jelaskan Kendalanya

JawaPos.com - Persib Bandung masih mencari dokter tim baru untuk menggantikan dr. Wira Prasetya Chandra.

Proses pencarian tersebut belum rampung karena manajemen dan tim pelatih ingin mendapatkan sosok yang tepat untuk memenuhi kebutuhan medis klub sepanjang kompetisi 2026/2027.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menegaskan, klub memahami kewajiban untuk memenuhi regulasi kompetisi, termasuk terkait keberadaan dokter yang mendampingi aktivitas tim.

Sesuai Pasal 18 Regulasi Super League 2026/2027 tentang Kriteria Personel dan Administratif, setiap klub peserta diwajibkan memiliki setidaknya satu dokter.

Tenaga medis tersebut bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan pemain selama pertandingan maupun latihan, termasuk dalam aspek pencegahan doping.

Tolic mengatakan, Persib Bandung tetap berkomitmen mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh operator liga.

Namun, klub membutuhkan waktu untuk menentukan pengganti yang sesuai dengan kebutuhan tim.

"Ya, itulah aturan dari liga. Kami mengikuti aturan tersebut. Untuk AFC, Anda tidak harus memiliki dokter di bangku cadangan, Anda hanya harus memiliki fisioterapis, tetapi di liga kita berbeda," kata Igor Tolic.

"Jadi kami menaati aturan. Kami hanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencari dokter," ujar Tolic setelah memimpin latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (14/11).

Pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan bahwa mencari dokter tim bukan perkara yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Persib Bandung perlu mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kemampuan calon dokter untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan tim.

Jadwal pertandingan yang cukup padat juga menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian tersebut.

Terlebih, Persib Bandung harus menjalani rangkaian perjalanan selama kurang lebih 30 hari sehingga waktu untuk melakukan wawancara dengan calon dokter menjadi terbatas.

"Kami membutuhkan waktu untuk mencari pengganti dokter yang akan mendampingi tim karena kami harus bepergian selama kurang lebih 30 hari," papar Igor Tolic.

"Kami tidak punya banyak waktu untuk melakukan wawancara, dan kami tidak bisa begitu saja mendatangkan seseorang untuk menggantikan orang lain. Anda harus mengetahui siapa orangnya dan berbagai hal lainnya," jelas dia.

Meski belum memiliki dokter tim pengganti secara definitif, Tolic memastikan penanganan kesehatan para pemain tetap menjadi perhatian klub.

Persib Bandung masih bekerja sama dengan sejumlah tenaga profesional untuk membantu menjaga kondisi pemain, terutama mereka yang sedang menjalani proses pemulihan cedera.

Dia juga menyebut klub mendapatkan dukungan dari spesialis di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan layanan fisioterapi dan penanganan ortopedi dinilai turut membantu proses pemulihan para pemain.

"Di sisi lain, kami bekerja dengan spesialis top di Asia Tenggara untuk membantu pemulihan para pemain dari cedera. Fisioterapi semakin berkembang, spesialis ortopedi juga semakin baik, jadi orang-orang tidak perlu khawatir," terang Igor Tolic.

Persib Bandung kini masih melanjutkan pencarian dokter tim baru.