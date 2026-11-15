Tiga Laga Kandang Menanti, Persib Bandung Kembali Menggelar Latihan di Stadion GBLA

JawaPos.com - Persib Bandung kembali menggelar latihan setelah menyelesaikan masa libur kompetisi.

Skuad Maung Bandung mulai menjalani persiapan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (14/11), untuk menghadapi rangkaian pertandingan padat sepanjang November hingga Desember.

Latihan perdana tersebut menjadi awal persiapan Persib sebelum kembali menjalani sejumlah pertandingan penting di berbagai kompetisi.

Menariknya, sesi latihan kali ini juga menjadi momen kembalinya para pemain ke rumput GBLA setelah sekitar tiga bulan tidak menggunakan stadion tersebut sebagai tempat latihan.

Para pemain terlihat antusias mengikuti program latihan yang diberikan tim pelatih. Apalagi, tiga pertandingan kandang berikutnya akan berlangsung di stadion kebanggaan Bobotoh tersebut.

Pelatih Persib, Igor Tolic, mengaku cukup puas dengan kondisi lapangan GBLA setelah kembali menggelar latihan di sana.

Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu belum ingin memberikan penilaian secara menyeluruh karena masih perlu melihat kondisi lapangan dalam beberapa sesi latihan dan pertandingan.

Menurut Tolic, tiga pertandingan kandang mendatang bisa menjadi kesempatan untuk mengetahui lebih jauh kualitas lapangan GBLA.

"Sejauh ini bagus. Tiga pertandingan berikutnya kami akan bermain di sini, lalu kami akan bermain tandang. Mungkin setelah itu kami bisa menilainya. Tapi sejauh ini terlihat bagus," ujar Tolic.

Persib dijadwalkan menghadapi Shan United pada pertandingan Shopee Cup, 19 November 2026.

Setelah itu, Maung Bandung akan menjamu Bali United dalam lanjutan BRI Super League pada 22 November.

Tiga hari berselang, Persib kembali bermain di GBLA untuk menghadapi FC Seoul dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL Two), 25 November 2026.

Namun, belum seluruh pemain mengikuti latihan perdana tersebut. Ragnar Oeratmangoen, Nazriel Alvaro, dan Rafi Rasyiq masih menjalani tugas bersama tim nasional.

Sementara itu, Gakuto Notsuda harus absen karena sedang mengalami flu.

Tolic menjelaskan, pihaknya tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan Notsuda berlatih bersama pemain lain sebelum kondisinya benar-benar pulih.

Pemain asal Jepang tersebut diharapkan segera kembali bergabung setelah kesehatannya membaik.

Selain itu, Gabi Mutombo masih menjalani proses pemulihan. Meski ada beberapa pemain yang belum tersedia, Tolic memastikan kondisi skuad secara keseluruhan cukup baik.

Dia juga bersyukur tidak ada pemain yang mengalami cedera selama menjalani masa liburan.

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Kondisi tersebut menjadi modal positif bagi Persib untuk memulai persiapan menghadapi jadwal kompetisi yang semakin padat.

Dengan kembalinya aktivitas latihan di GBLA, Persib kini mulai memusatkan perhatian pada tiga pertandingan kandang beruntun.