Angga Saputra Jadi Kiper Terbaik Oktober, Penyelamatan Lawan Persib Berbuah Penghargaan

JawaPos.com - Kiper Madura United FC Angga Saputra mendapat penghargaan Save of the Month BRI Super League 2026/2027 untuk periode Oktober 2026.

Penghargaan tersebut diberikan setelah penyelamatannya saat menghadapi Persib Bandung terpilih sebagai aksi penyelamatan terbaik sepanjang bulan tersebut.

Momen penting itu terjadi ketika Madura United menjamu Persib Bandung pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10).

Dalam pertandingan tersebut, Angga melakukan penyelamatan penting pada menit ke-86.

Penjaga gawang berusia 33 tahun itu berhasil menggagalkan sepakan keras Uilliam Barros Pereira dari dalam kotak penalti dengan menggunakan kaki kirinya.

Penyelamatan tersebut menjadi salah satu momen krusial dalam pertandingan. Pasalnya, Madura United tengah berusaha mempertahankan keunggulan tipis yang sudah mereka dapatkan.

Berkat penampilan solid Angga di bawah mistar, Laskar Sape Kerrab mampu mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 1-0.

Hasil tersebut sekaligus membuat Madura United mencatatkan clean sheet saat menghadapi salah satu tim kuat di kompetisi musim ini.

Penampilan apiknya juga membuat Angga terpilih sebagai Player of the Match dalam pertandingan melawan Persib Bandung.

Bagi Angga, penghargaan Save of the Month menjadi pencapaian yang membanggakan.

Apalagi, penyelamatan tersebut merupakan bagian dari penampilannya dalam lima pertandingan yang dijalani Madura United sepanjang Oktober.

Penghargaan ini juga menambah motivasi mantan penjaga gawang Persebaya Surabaya tersebut untuk terus memberikan kontribusi bagi tim.

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Angga berharap performanya bisa semakin konsisten, terutama dalam membantu Madura United mencatatkan lebih banyak clean sheet.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja sama seluruh pemain, khususnya barisan pertahanan yang mampu menjaga organisasi permainan dengan baik.

Selain penghargaan Save of the Month, Angga juga sempat mendapatkan pengakuan melalui penghargaan Player of the Match dan Save of the Week pada Oktober 2026.

Salah satu penyelamatan lainnya terjadi ketika Madura United menghadapi PSM Makassar pada 31 Oktober 2026.

Aksi Angga dalam pertandingan tersebut turut masuk dalam daftar penerima penghargaan Save of the Week.

Rangkaian pencapaian itu menunjukkan peran penting Angga di bawah mistar gawang Madura United.

Pengalamannya menjadi salah satu modal berharga bagi tim dalam menjalani persaingan BRI Super League 2026/2027.

Dengan masih banyak pertandingan yang harus dijalani, konsistensi Angga tentu dibutuhkan.