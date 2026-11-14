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Penulis: Antara
Minggu, 15 November 2026 | 06.12 WIB

Nascimento Ingin Tunjukkan Ambisi Tmnas Indonesia U-17 saat Hadapi Afghanistan

Ilustrasi pemain timnas Indonesia U-17 Indonesia. (Antara) - Image

Ilustrasi pemain timnas Indonesia U-17 Indonesia. (Antara)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-17 David de Sousa Nascimento ingin menunjukkan ambisi tim Garuda Muda saat menghadapi Afghanistan dalam pertandingan Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 pada Selasa (17/11).

"Pekan depan akan menjadi momen yang tepat bagi kami untuk menunjukkan kemampuan dan ambisi tim (saat melawan Afghanistan)," kata David Nascimento seperti dilansir dari Antara.

Timnas Indonesia U-17 melanjutkan hasil positif dengan kemenangan kedua saat melawan Kamboja dengan skor 2-0, setelah menekuk Filipina 3-0.

Nascimento mengakui bahwa dalam duel melawan Kamboja, anak-anak asuhannya mengalami kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan yang sangat rapat dengan 10 pemain di sekitar area kotak penalti.

Namun, dia bersyukur bisa meraih kemenangan, meski tidak mewujudkan keinginan untuk mencetak lebih banyak gol untuk bisa merebut posisi puncak klasemen.

Dia mengatakan, Garuda Muda akan menghadapi pertandingan yang sangat penting yaitu melawan pemuncak klasemen sementara Afghanistan.

Pelatih asal Portugal itu mengakui bahwa Afghanistan memiliki tim yang bagus dan kuat.

Dari segi fisik, dia meyakini para pemain Afghanistan akan lebih unggul dibandingkan timnya karena mereka memiliki waktu istirahat tambahan selama dua hari untuk memulihkan kondisi.

Namun, kata dia, saat menghadapi wakil dari kawasan Timur Tengah itu, timnya harus menunjukkan karakter dan ambisi tim, serta membuktikan sejauh mana keinginan untuk melangkah dalam kejuaraan itu

"Target kami adalah memastikan diri bisa melangkah lebih jauh dalam kejuaraan ini," ungkap David Nascimento.

Pertandingan melawan Aghanistan akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk merebut posisi puncak klasemen sementara.

Saat ini, Indonesia berada di posisi kedua di bawah Afghanistan dengan sama-sama mengoleksi enam poin namun berbeda selisih gol.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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Piala Asiadavid nascimentotimnas indonesiaafghanistan

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