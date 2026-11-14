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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 15 November 2026 | 05.07 WIB

Lima Penyerang Persija Jakarta yang Sering Melepaskan Tendangan ke Arah Gawang

Pemain Persija Jakarta Ivan Mamut pada pertandingan Super League di Jakarta Internasional Stadion. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pemain Persija Jakarta Ivan Mamut pada pertandingan Super League di Jakarta Internasional Stadion. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta tampil ganas di awal musim Super League. Mereka mampu memanfaatkan penyerang asing dan lokal dengan sangat baik. 

Tim asuhan Shin Tae-yong sudah mengemas 19 gol dari sembilan laga yang dimainkan di Super League.

Produktivitas gol tersebut membuat Persija menjadi pemuncak klasemen sementara Super League

Dari para penyerang yang dimiliki Persija, siapa di antara mereka yang sering melepaskan tendangan ke arah gawang? Baca terus artikel ini yang melansir dari I League. 

1. Alexander Jeremejeff

Persija kembali memiliki sosok penyerang tajam dalam diri Alexander Jeremejeff. Melansir Transfermarkt, dia sudah mencetak enam gol dari delapan laga yang dimainkannya. 

Penyerang 33 tahun itu menjadi pemain yang paling sering melepaskan tendangan tepat sasaran ke gawang lawan.

Total, Jeremejeff sudah melepaskan 10 tendangan yang enam di antaranya jadi gol. 

2. Ivan Mamut

Penyerang tajam lainnya yang dimiliki Persija adalah Ivan Mamut. Dia juga sering menjadi pemecah kebuntuan bagi Macan Kemayoran. 

Pemain asal Kroasia tersebut sudah mencetak tiga gol. Mamut telah melepaskan 10 tendangan ke arah gawang. 

3. Arlyansyah Abdulmanan

Di sisi kiri, Persija memiliki pemain muda Arlyansyah Abdulmanan. Shin Tae-yong selalu memainkannya sebagai starter dalam delapan pertandingan di Super League

Pemain 20 tahun tersebut sudah melepaskan lima tendangan ke arah gawang. Namun, penyelesaian akhirnya masih menjadi masalah karena Arlyansyah masih mencetak satu gol. 

4. Victor Dethan

Victor Dethan belum pernah bermain sebagai starter dalam sembilan laga di Super League. Tampaknya Shin Tae-yong memang menjadikannya sebagai super sub ketika lawan sudah kelelahan. 

Pemain 22 tahun tersebut memiliki kecepatan di lini depan dan jarang melakukan tendangan langsung.

Terbukti, Dethan hanya melepaskan dua tendangan ke arah gawang dan mencetak satu gol. 

5. Kwon Chang-hoon

Kwon Chang-hoon membuat sisi sayap kanan semakin berbahaya. Sebagai pemain asal Korea Selatan, dia selalu tampil ngotot. 

Kwon melepaskan dua tendangan ke arah gawang. Meskipun demikian, dia masih mengoleksi satu gol dari enam laga yang dimainkannya. 

Itu tadi lima penyerang Persija yang sering melepaskan tendangan ke arah gawang. Menarik dinantikan, jumlah gol yang dikoleksi mereka hingga akhir musim nanti. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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persija jakartaSuper League

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