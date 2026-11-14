Persebaya Surabaya Tanpa Kemenangan dalam 3 Laga, Tavares Buka Peluang Pemain Muda

JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyiapkan kesempatan bagi pemain muda dalam laga melawan Western Australia Football Team di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (15/11), untuk menguji kesiapan sekaligus memulihkan kepercayaan diri tim.

Uji coba internasional ini juga membuka peluang tampil bagi pemain yang minim menit bermain dan baru pulih dari cedera.

Pertandingan tersebut menghadirkan kebutuhan yang berbeda bagi para pemain Green Force. Mereka yang selama ini belum banyak mendapat kesempatan bisa menunjukkan kemampuan, sedangkan pemain lainnya memiliki ruang untuk kembali menemukan kenyamanan dalam permainan.

Tavares ingin memanfaatkan pertemuan dengan Western Australia Football Team sebagai bahan evaluasi. Pelatih asal Portugal itu akan mencermati kesiapan pemain sebelum menentukan siapa saja yang mendapatkan kepercayaan turun ke lapangan.

Siapa yang Berpeluang Mendapat Kesempatan? Pemain muda, penggawa dengan menit bermain terbatas, serta pemain yang kembali dari cedera masuk dalam perhatian Tavares. Namun, kesempatan tersebut tetap berkaitan dengan kesiapan masing-masing pemain untuk menjalani pertandingan.

"Pertandingan ini menjadi kesempatan yang bagus bagi semua pemain untuk menunjukkan kemampuan. Kami akan melihat siapa saja yang benar-benar siap dan bisa mendapatkan kesempatan bermain, termasuk pemain yang baru kembali dari cedera," ujar Tavares dalam sesi konferensi pers, Sabtu (14/11).

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Pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai tujuan Persebaya Surabaya dalam pertandingan ini. Tavares ingin melihat kemampuan para pemain ketika mereka memperoleh kesempatan untuk terlibat langsung dalam permainan tim.

Bagi pemain muda, laga di Stadion Gelora Bung Tomo menjadi kesempatan menunjukkan kesiapan di hadapan pelatih. Penampilan mereka bisa memberikan tambahan gambaran bagi Tavares dalam mengevaluasi pilihan pemain yang tersedia.

Kesempatan serupa juga berarti penting bagi penggawa yang selama ini minim menit bermain. Melalui pertandingan, mereka dapat memperlihatkan perkembangan sekaligus menjawab kepercayaan yang diberikan pelatih.

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Karena itu, pertandingan melawan Western Australia Football Team memiliki arti lebih luas daripada sekadar agenda uji coba. Setiap pemain yang diturunkan memiliki kesempatan menunjukkan kualitas dan tanggung jawab saat mengenakan seragam Persebaya Surabaya.

Apakah Matheus Lagoa Sudah Bisa Bermain? Kepastian tampil pemain yang baru pulih dari cedera, termasuk rekrutan anyar Matheus Lagoa, masih menunggu rekomendasi tim medis. Tavares menjadikan kondisi fisik sebagai pertimbangan utama sebelum menentukan komposisi pemain Persebaya Surabaya.

"Namun, kami masih harus menunggu persetujuan dari tim medis untuk memastikan apakah mereka sudah siap bermain," jelasnya. Pernyataan itu menegaskan keputusan menurunkan pemain tetap harus didahului penilaian terhadap kesiapan mereka.

Dengan demikian, peluang tampil dalam laga Minggu (15/11) belum menjadi kepastian bagi seluruh pemain. Tavares masih perlu menyesuaikan rencananya dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari tim medis.

Situasi tersebut membuat agenda evaluasi berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kondisi pemain. Keinginan memberi kesempatan tetap membutuhkan pertimbangan mengenai kemampuan mereka menjalani pertandingan setelah melewati masa pemulihan.

Bagi Lagoa, laga ini berpotensi menjadi kesempatan memperlihatkan kesiapan bersama Green Force. Namun, keputusan akhirnya tetap bergantung pada persetujuan medis yang menjadi pegangan Tavares sebelum menurunkan pemain.

Bagaimana Tavares Mengembalikan Kepercayaan Diri Tim? Tavares ingin membantu pemain Persebaya Surabaya kembali percaya diri setelah melewati tiga pertandingan tanpa kemenangan. Rentetan hasil tersebut menjadi latar penting menjelang pertemuan dengan Western Australia Football Team.

Green Force lebih dulu bermain imbang 1-1 melawan Persijap Jepara. Setelah itu, Persebaya Surabaya kalah 2-3 dari Kendal Tornado FC dalam pertandingan I.League Cup 2026/27.

Hasil kurang memuaskan kemudian berlanjut ketika Persebaya Surabaya menyerah 0-1 dari Persija Jakarta di Super League. Tiga pertandingan tersebut membuat laga uji coba ini juga memiliki fungsi untuk membangun kembali suasana positif dalam tim.

"Ketika tim mendapatkan hasil negatif, terkadang kepercayaan diri pemain ikut terpengaruh. Karena itu, kami ingin membantu mereka mengembalikan kepercayaan diri melalui pertandingan besok."

"Saya ingin para pemain tampil tanpa beban, menikmati permainan, dan menunjukkan sikap terbaik," tandasnya. Tavares berharap kesempatan bermain membantu para pemain kembali merasa nyaman dalam menjalankan tugasnya.

Hasil akhir tetap memiliki arti bagi pelatih Persebaya Surabaya tersebut. Meski demikian, ia juga ingin melihat perkembangan performa dan karakter pemain selama pertandingan berlangsung.

"Bagi saya, yang paling penting adalah melihat performa dan karakter para pemain. Jika mereka bisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, tim ini akan menjadi lebih kuat," imbuhnya.

Pernyataan itu menempatkan respons pemain sebagai bagian penting dari evaluasi Tavares. Kepercayaan diri yang pulih diharapkan membantu Green Force membangun kekuatan bersama setelah rangkaian hasil yang belum memuaskan.

Apa Misi Sosial Laga Melawan Western Australia? Pertandingan Persebaya Surabaya melawan Western Australia Football Team juga membawa misi kemanusiaan melalui tajuk Charity Game. Pendapatan dari penjualan tiket akan didonasikan kepada panti asuhan di Jawa Timur.

Agenda tersebut memberikan makna tambahan bagi pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo. Selain menyaksikan pemain berusaha menunjukkan kemampuan, penonton turut menjadi bagian dari kegiatan yang memiliki tujuan sosial.

"Saya pikir pertandingan ini menjadi kegiatan yang bagus, terlebih karena hasil penjualan tiket akan disalurkan untuk tujuan sosial. Hal seperti ini tentu patut diapresiasi," tutup Tavares.