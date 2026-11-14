Klasemen Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027: Timnas Indonesia Masih Terkunci di Posisi Kedua

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 masih terkunci di posisi kedua klasemen sementara Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 meski berhasil meraih kemenangan kedua.

Hasil kemenangan atas Kamboja U-17 belum cukup mengantarkan Garuda Muda ke puncak klasemen sementara karena kalah selisih gol dari Afghanistan U-17.

Timnas Indonesia U-17 baru saja berhasil mengalahkan Kamboja U-17 dengan skor 2-0 di Stadion Starcity Sports Club, Thanlyin, Myanmar, Sabtu (14/11/2026). Dua gol kemenangan Garuda Muda dicetak Dolvi Salossa pada menit ke-10 dan Melki Alvando pada menit ke-35.

Tambahan tiga poin membuat Timnas Indonesia U-17 kini mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Sebelumnya, tim polesan David Nascimento itu juga berhasil mengawali perjuangan di Grup A dengan kemenangan telak 3-0 atas Filipina U-17.

Namun, catatan dua kemenangan beruntun ini belum cukup untuk membawa Timnas Indonesia U-17 menggeser Afghanistan U-17 dari puncak klasemen sementara. Meski sama-sama mengemas enam poin, Afghanistan U-17 unggul dalam produktivitas dan selisih gol.

Afghanistan U-17 saat ini memiliki surplus enam gol, sedangkan Timnas Indonesia U-17 mencatatkan selisih gol plus lima. Keunggulan tersebut membuat Afghanistan U-17 berhak menempati posisi teratas, sementara Garuda Muda mengekor di bawahnya.

Di sisi lain, Myanmar U-17 menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi tiga poin dari dua pertandingan. Tuan rumah berhasil mengamankan tambahan tiga angka setelah menaklukkan Filipina U-17 dengan skor 3-1 pada laga kedua.

Filipina U-17 berada di urutan keempat dengan koleksi tiga poin dari empat pertandingan. Sementara itu, Kamboja U-17 masih menghuni posisi juru kunci tanpa meraih satu pun poin setelah menelan empat kekalahan.

Persaingan di papan atas Grup A pun semakin menarik menjelang pertandingan berikutnya. Timnas Indonesia U-17 dan Afghanistan U-17 dijadwalkan saling berhadapan pada Selasa (17/11/2026), dalam duel yang berpotensi menentukan posisi puncak klasemen.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Garuda Muda untuk merebut posisi teratas dari Afghanistan U-17. Kemenangan akan memperbesar peluang Timnas Indonesia U-17 mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2027.

Timnas Indonesia U-17 tentu membidik kemenangan demi menjaga peluang lolos ke putaran final tetap terbuka. Sebab, hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket otomatis ke Piala Asia U-17 2027 di Uzbekistan.

Berikut Klasemen Sementara Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027: 1. Afghanistan - 6 poin

2. Indonesia - 6 poin

3. Myanmar - 3 poin

4. Filipina - 3 poin