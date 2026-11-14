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Penulis: Andika Rachmansyah
Minggu, 15 November 2026 | 02.40 WIB

Jadwal Timnas Indonesia U-20 vs Amerika Serikat U-19, Waktunya Garuda Nusantara Bangkit

Nazriel Alfaro Syahdan antusias mengikuti TC Timnas Indonesia U20 di Turki demi Piala Asia U20 2027. (Persib) - Image

Nazriel Alfaro Syahdan antusias mengikuti TC Timnas Indonesia U20 di Turki demi Piala Asia U20 2027. (Persib)

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Amerika Serikat U-19 dalam laga uji coba internasional November 2026. Laga ini menjadi momentum Garuda Nusantara untuk bangkit setelah menelan kekalahan dari Yordania U-20. 

Timnas Indonesia U-20 menjalani dua rangkaian uji coba internasional dalam rangkaian pemusatan latihan (TC) di Turki. Tim asuhan Nova Arianto itu menghadapi Yordania U-20 dan Amerika Serikat U-20. 

Timnas Indonesia U-20 telah melakoni pertandingan pertamanya melawan Yordania U-20 pada Rabu (11/11) lalu. Hasilnya, Garuda Nusantara menelan kekalahan 0-2 dalam pertandingan tersebut.

Kini, tantangan yang dihadapi Timnas Indonesia U-20 akan semakin berat. Nazriel Alvaro dan kawan-kawan bakal menantang Amerika Serikat U-19 di Regnum Football Center, Antalya, Turki, Senin (16/11) mendatang. 

Pada agenda ini, Amerika Serikat memang menurunkan skuad U-19. Bukan karena anggap remeh Timnas Indonesia U-20 dan Yordania U-20, melainkan skuad U-20 mereka memiliki agenda sendiri yakni menjalani turnamen mini melawan Jepang, Kolombia, dan Paraguay. 

Secara umur dan pengalaman bermain, Timnas Indonesia U-20 bisa dibilang lebih matang dibanding Amerika Serikat U-19. Namun, bukan berarti skuad muda The Stars and Stripes - julukan Timnas Amerika Serikat - tersebut dapat dipandang sebelah mata. 

Timnas Indonesia U-20 perlu mewaspadai kekuatan tim muda Amerika Serikat tersebut. Skuad muda The Stars and Stripes memang membawa mayoritas pemain yang berkompetisi di liga domestik, tetapi ada beberapa nama pemain abroad seperti William Lodmell (Sporting CP).

Terpenting, Nova Arianto harus memperbaiki kekurangan tim asuhannya menjelang menghadapi Amerika Serikat U-19. Dengan begitu, Timnas Indonesia U-19 diharapkan mampu meraih hasil positif dalam laga uji coba internasional terakhirnya di Turki. 

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-20 sedang menjalani TC di Turki. Agenda ini merupakan bagian dari persiapan Garuda Nusantara tampil di Piala Asia U-20 2027. 

Sesuai jadwal, Piala Asia U-20 2027 akan diselenggarakan di Hangzhou, Tiongkok pada 24 Maret hingga 10 April 2027. Timnas Indonesia U-20 memastikan tiket ke ajang tersebut setelah menjuarai Grup H pada babak kualifikasi.

Berikut Jadwal Pertandingan:

Senin 16 November 2026

20.00 WIB: Timnas Indonesia U-20 Vs Amerika Serikat U-20 / Regnum Football Center, Antalya, Turki

Editor: Edi Yulianto
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amerika serikat u-19Timnas Indonesia U-20nova arianto

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