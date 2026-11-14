Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia U-17 2027, Afghanistan Jadi Batu Sandungan

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 berhasil memperpanjang tren positif setelah mengalahkan Kamboja U-17 dalam lanjutan Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Kemenangan tersebut turut memperbesar peluang Garuda Muda untuk mengunci tiket putaran final.

Timnas Indonesia U-17 sukses menumbangkan Kamboja U-17 dengan skor 2-0 di Stadion Starcity Sports Club, Thanlyin, Myanmar, Sabtu (14/11/2026) sore WIB. Dua gol kemenangan tersebut dicetak oleh Dolvi Salossa (10’), dan Melki Alvando (35’).

Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Timnas Indonesia U-17 di fase kualifikasi. Sebelumnya, tim asuhan David Nascimento itu sukses mengalahkan Filipina pada laga pertama Grup A dengan skor telak 3-0.

Dua kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia U-17 kini mengemas enam poin. Skuad Garuda Muda masih terkunci di peringkat kedua, karena kalah selisih gol dari Afghanistan U-17 yang memimpin klasemen sementara Grup A.

Afghanistan U-17 juga mengoleksi enam poin dari dua pertandingan yang telah dimainkan. Mereka memiliki catatan produktivitas gol lebih baik setelah mengalahkan Kamboja U-17 dengan skor 3-0 dan Myanmar U-17 dengan skor 4-1.

Situasi tersebut membuat persaingan antara Indonesia dan Afghanistan dalam perebutan tiket putaran final semakin ketat. Kedua tim tidak boleh kehilangan konsentrasi dalam dua pertandingan tersisa karena satu hasil buruk bisa memengaruhi peluang mereka untuk lolos.

Menariknya, kedua tim akan saling berhadapan pada laga ketiga Grup A. Duel Timnas Indonesia U-17 kontra Afghanistan U-17 dijadwalkan berlangsung Selasa (17/11/2026) dan diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan dalam persaingan grup.

Garuda Muda tentu membidik kemenangan demi memperbesar peluang lolos ke putaran final. Sebab, hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket otomatis ke Piala Asia U-17 2027.

Jika menelan kekalahan, posisi Timnas Indonesia U-17 dalam persaingan menuju putaran final akan semakin sulit. Sebaliknya, hasil imbang masih membuka peluang bagi kedua kesebelasan untuk menentukan nasib pada pertandingan terakhir Grup A.

Pada laga pamungkas, Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan menghadapi tuan rumah Myanmar U-17. Sementara itu, Afghanistan U-17 akan berhadapan dengan Filipina U-17.

Dengan demikian, persaingan di Grup A masih berpotensi berlangsung hingga pertandingan terakhir. Hasil duel Timnas Indonesia U-17 vs Afghanistan U-17 juga akan sangat menentukan peta persaingan menuju puncak klasemen.

Meski Afghanistan U-17 menjadi pesaing terkuat, Timnas Indonesia U-17 tetap harus mewaspadai Myanmar U-17 dan Filipina U-17. Kedua tim tersebut masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi karena sama-sama mengoleksi tiga poin dan menempati peringkat ketiga serta keempat.

Karena itu, Garuda Muda tidak boleh hanya berfokus pada pertandingan melawan Afghanistan U-17. Mereka juga harus menjaga konsistensi saat menghadapi Myanmar U-17 apabila ingin memastikan tiket ke putaran final.

Skenario terbaik bagi Timnas Indonesia U-17 tentu dengan menyapu bersih dua pertandingan tersisa. Jika mampu meriah kemenangan atas Afghanistan U-17 dan Myanmar U-17, Garuda Muda akan mengamankan posisi juara grup tanpa perlu bergantung pada hasil pertandingan tim lain.