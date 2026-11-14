Pesan Menyentuh Erick Thohir usai Tragedi Yardan Akhsani Taqwa: Nyawa Lebih Berharga dari Kemenangan

JawaPos.com - Erick Thohir menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Yardan Akhsani Taqwa.

Pemain muda Sleman Timur FA itu mengembuskan napas terakhir setelah menjalani perawatan selama 11 hari akibat benturan dengan penjaga gawang dalam pertandingan Junior Premier League Zona DIY di Sleman.

Melalui pesan pada Sabtu (14/11), Erick menegaskan keselamatan pemain harus menjadi prioritas utama dalam setiap pertandingan sepak bola.

Kepergian Yardan meninggalkan kesedihan bagi keluarga, rekan setim, pelatih, dan lingkungan sepak bola usia muda di Kabupaten Sleman.

Tragedi tersebut sekaligus memunculkan perhatian serius terhadap kesiapan fasilitas medis dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola, terutama ketika terjadi benturan keras antarpemain.

Apa Pesan Mendalam Erick Thohir atas Meninggalnya Yardan Akhsani Taqwa? Erick Thohir menyampaikan belasungkawa sekaligus mengingatkan seluruh pihak mengenai pentingnya melindungi keselamatan pesepak bola dalam setiap pertandingan.

Pesan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis pada Sabtu (14/11), beberapa hari setelah Yardan meninggal dunia.

“Duka mendalam atas kepergian Yardan Akhsani Taqwa, pemain muda Sleman Timur FA. Kepergian Yardan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan pemain harus menjadi prioritas dalam setiap pertandingan sepak bola,” tulis Erick Thohir.

Erick kemudian menyampaikan kalimat yang menjadi penegasan penting mengenai nilai kehidupan manusia dibandingkan hasil pertandingan.

“Tidak ada pertandingan dan kemenangan yang lebih berharga dari nyawa manusia. Selamat jalan, Yardan,” lanjut dia.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia, khususnya penyelenggara kompetisi usia muda.

Keselamatan pemain tidak boleh dipandang sebagai urusan tambahan ketika pertandingan berlangsung, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dipersiapkan sebelum kompetisi dimulai.

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Bagaimana Kronologi Benturan Yardan dengan Kiper Kepek Raya FC? Insiden yang menimpa Yardan Akhsani Taqwa terjadi ketika Sleman Timur FA menghadapi Kepek Raya FC dalam Junior Premier League Zona DIY.

Pertandingan tersebut berlangsung di Maguwoharjo Football Park (MFP), Sleman, Sabtu (31/10), dan berakhir dengan kemenangan Sleman Timur FA 3-1.

Ketua Umum Sleman Timur FA Pramusetyo menjelaskan, insiden bermula ketika Yardan yang berposisi sebagai striker berusaha memperebutkan bola dengan penjaga gawang lawan.

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Kedua pemain kemudian mengalami benturan ketika terlibat duel satu lawan satu di lapangan.

Menurut Pramusetyo, benturan tersebut merupakan akibat gerakan refleks penjaga gawang dan tidak mengandung unsur kesengajaan.

Namun, kontak fisik yang terjadi mengenai bagian tubuh vital Yardan sehingga pemain muda tersebut langsung terjatuh dan tidak mampu melanjutkan pertandingan.

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"Terjadi tabrakan antara dengkul dengan ulu hatinya Mas Yardan (almarhum). Sehingga waktu itu langsung jatuh. Saat itu juga tidak bisa meneruskan pertandingan," kata Pramusteyo, dikutip dari Radar Jogja, Sabtu (14/11).

Situasi semakin menyulitkan karena pihak klub menyebut tidak tersedia petugas medis, tandu, maupun ambulans dari panitia penyelenggara saat insiden berlangsung.

Akibat kondisi tersebut, Sleman Timur FA harus membawa Yardan menuju rumah sakit menggunakan upaya sendiri untuk mendapatkan pertolongan.

"Kebetulan kami juga tidak tahu karena panitia tidak menyediakan tandu maupun perlengkapan dan personel medis maupun ambulans. Sehingga kami membawa sendiri Yardan ke Rumah Sakit Hermina," ujar Pramusteyo.

Tiga Kali Operasi dan Lebih dari 70 Kantong Darah, Bagaimana Perjuangan Yardan? Yardan Akhsani Taqwa menjalani perawatan selama 11 hari setelah mengalami benturan dalam pertandingan sepak bola usia muda di Sleman.

Selama periode tersebut, tim medis berupaya menangani kondisi serius yang dialaminya, termasuk melalui tiga tindakan operasi.

Pramusetyo menjelaskan, pemeriksaan awal di Rumah Sakit Hermina menemukan adanya gumpalan pada organ dalam tubuh Yardan.

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Karena kondisi tersebut belum dapat dipastikan sepenuhnya, pihak rumah sakit kemudian merujuknya ke RSUP Dr Sardjito untuk pemeriksaan dan penanganan lanjutan.

"Baru di Sardjito kemudian dianalisa ulang memang terjadi pendarahan di hati. Bagian hati," beber Pramusetyo.

Penanganan medis yang dijalani Yardan membutuhkan dukungan transfusi darah dalam jumlah besar selama masa perawatan.

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Pramusetyo mengungkapkan kebutuhan darah pemain muda tersebut bahkan melampaui 70 kantong, dengan dukungan para pendonor yang terus berdatangan.

"Kemarin kebutuhan darah untuk Mas Yardhan selama 11 hari di rumah sakit tembus lebih dari 70 kantong dan itu selalu terpenuhi, alhamdulillah. Yang luar biasa itu adalah pendonor darahnya. Karena tiap hari minimal 10 kantong yang dibutuhkan," ucap dia.

Meski telah mendapatkan penanganan intensif dan dukungan besar dari para pendonor, nyawa Yardan akhirnya tidak dapat diselamatkan.

Jenazah siswa SMPN 3 Sleman tersebut dimakamkan pada Kamis (12/11) di tempat pemakaman umum dekat kediamannya di Mlati, Sleman.

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Sosok Yardan yang Disiplin dan Pelajaran Penting bagi Sepak Bola Usia Muda Di mata keluarga besar Sleman Timur FA, Yardan Akhsani Taqwa dikenal sebagai pemain muda dengan semangat latihan yang luar biasa.

Meskipun tinggal di Mlati dan harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju Lapangan Deluwong, Wedomartani, dia tetap menunjukkan komitmen tinggi untuk mengembangkan kemampuan sepak bolanya.

"Semangatnya luar biasa. Meski jauh, Mas Yardan semangat terus," tegas Pramusetyo.

Yardan juga dikenal sebagai sosok disiplin yang menghormati arahan pelatih dan tidak banyak membantah ketika menerima instruksi.

Karakter tersebut membuat kepergiannya meninggalkan kenangan mendalam bagi orang-orang yang selama ini mendampingi perjalanan sepak bolanya.

"Kalau dikasih tahu sama coach enggak ada suara, enggak ada suara enggak dan enggak ada suara iya. Yang ada mantuk dan selalu dijalankan instruksi pelatih," tutur Pramusetyo.

Di tengah kesedihan tersebut, Pramusetyo berharap tragedi Yardan menjadi perhatian serius bagi penyelenggara kompetisi olahraga yang melibatkan kontak fisik.

Dia menekankan pentingnya kesiapan tenaga medis beserta perlengkapan pertolongan darurat untuk menghadapi kemungkinan cedera selama pertandingan.

"Baik petugas medisnya maupun peralatannya. Misalkan oksigen, ambulans, tandu, dan sebagainya," beber dia.

Pesan Erick Thohir pun mempertegas urgensi keselamatan pemain, terutama anak-anak yang sedang merintis mimpi melalui sepak bola.

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