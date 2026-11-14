Timnas Indonesia Gulung Kamboja di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 menang atas Kamboja U-17 dengan skor 2-0 dalam lanjutan Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Starcity Sports Club, Thanlyin, Myanmar, Sabtu (14/11/2026) sore WIB.

Tambahan tiga poin tersebut membuat Timnas Indonesia U-17 semakin memanaskan persaingan papan atas klasemen Grup A. Skuad Garuda Muda masih menetap di posisi kedua, namun memiliki poin yang sama seperti Afghanistan dengan enam poin.

Garuda Muda Jebol Gawang Kamboja Dua Kali di Babak Pertama Timnas Indonesia U-17 langsung menguasai permainan sejak menit awal. Skuad Garuda Muda menciptakan peluang pada menit kelimat melalui sundulan Dolvi Theofilius Salossa, namun masih berhasil ditepis kiper Kamboja U-17 Karim Romaton.

Keran gol Timnas Indonesia U-17 akhirnya terbuka pada menit ke-10. Gol keunggulan tersebut dicetak lewat sepakan Dolvi yang tak mampu dibendung kiper Kamboja U-17.

Gol tersebut membuat Timnas Indonesia U-17 semakin percaya diri. Mereka terus menggempur pertahanan Kamboja U-17. Namun, skuad Garuda Muda masih cukup kesulitan karena tim lawan bermain sangat bertahan dengan blok rendah.

Timnas Indonesia U-17 akhirnya berhasil menembus pertahanan lawan pada menit ke-35 berkat tandukan Melki Alvando. Pemain kelahiran Timika, Papua, itu mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan dari Chico Jericho.

Kamboja U-17 bukan tanpa ancaman. Tim polesan Khek Khemrin itu mampu menembus pertahanan Garuda Muda lewat permainan kombinasi Poy Boty dan Be Cheaming pada menit ke-41. Namun penyelesaian Be Cheaming belum maksimal sehingga mampu diamankan dengan mudah oleh kiper Syahdan Caesar.

Meski sudah unggul dua gol, Timnas Indonesia U-17 terus mencari celah untuk menambah pundi-pundi golnya. Namun upaya-upaya yang dilakukan Chico Jericho cs belum ada yang berbuah tambahan gol hingga babak pertama berakhir. Untuk sementara, Garuda Muda unggul 2-0 atas Kamboja U-17.

Timnas Indonesia U-17 Dominan, tapi Tak Ada Tambahan Gol yang Tercipta di Babak Kedua Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia U-17 masih mengendalikan jalannya pertandingan. Meski demikian, Kamboja beberapa kali melancarkan serangan balik yang cukup merepotkan.

Namun, pada menit ke-62, Dzaky Muhammad Azfar nyaris menambah keunggulan Indonesia. Namun, sepakan kaki kirinya dari dalam kotak penalti berhasil ditepis penjaga gawang Kamboja, Karim Romaton.

Timnas Indonesia U-17 kerap melancarkan serangan melalui umpan silang. Skema tersebut mampu diantisipasi terus oleh para pemain Kamboja U-17 sehingga belum ada tambahan gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-75.

Skuad muda Angkor Warriors -julukan Timnas Kamboja- sempat menjebol gawang Timnas Indonesia U-17 pada menit ke-86 lewat tandukan Chhay Chanat. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena Chhay Chanat sudah berada dalam posisi offside.

Dua menit kemudian, giliran Timnas Indonesia U-17 yang menciptakan peluang emas. Sayangnya, sundulan keras Dhamar Tri Kusuma masih mampu diamankan kiper Kamboja U-17, Karim Romaton. Garuda Muda terus menekan pertahanan tim lawan.

Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Timnas Indonesia U-17 menang 2-0 atas Kamboja U-17.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 Vs Kamboja U-17: Timnas Indonesia U-17: Syahdan Caesar (PG); Faiz Hikmal Kurniawan, Ramadhan Putra Negara, Allekay Kaisar Ramadhan, Pradipta Arya Zidano; Melki Alvando, Edsel Henrian, I Dewa Gede Majesta; Dolvi Theofilus Salossa (Ichiro Akbar 30’), Chico Jericho, Dhamar Tri Kusuma.

Pelatih: David Nascimento.

Kamboja U-17: Karim Romaton (PG); Rat Seyha, Se Nangkimvachana, Chorn Chanra, Chon Sophea; Chan Rithysak, Savann Arafin, Poy Boty, Be Cheaming; Chantha Seyha, Touch Norea.