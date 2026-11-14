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Penulis: Edi Yulianto
Minggu, 15 November 2026 | 00.01 WIB

Ketika Senyum Terpancar di Wajah Alta Ballah saat Jalani Pemusatan Latihan Timnas Indonesia

Alta Ballah tampak semringah menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia di Bali. (I.League) - Image

Alta Ballah tampak semringah menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia di Bali. (I.League)

JawaPos.com - Alta Ballah sempat menjadi perbincangan hangat sepanjang pekan ini, apalagi saat dirinya mendapat panggilan untuk menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia senior di Bali.

Panggilan itu sepertinya tak lepas dari kinerja Alta Ballah yang tampil impresif bersama Dewa United Banten FC di kompetisi Super League 2026/2027.

Terlepas dari itu, Alta Ballah semringah menyikapi panggilan itu meski dirinya sempat mendapatkan panggilan dari Federasi Sepak Bola Liberia.

Namun, Alta Ballah menyatakan kesetiaannya membela skuad Garuda.

Bek kiri Banten Warriors ini pun mengaku senang dan bersyukur atas kesempatan langka yang ia dapatkan ini.

"Luar biasa senang dan bangga bisa mendapat kesempatan TC Timnas. Buat saya pribadi, TC ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan membuktikan kepercayaan yang sudah diberikan," kata Alta Ballah.

"Saya sangat termotivasi dan akan berusaha memberikan yang terbaik selama mendapatkan kesempatan ini," ujarnya.

Pekan ini tentunya menjadi momen yang begitu membahagiakan untuk Alta. Selain menjalani TC Timnas, Alta juga diketahui akan melepas masa lajangnya pada akhir pekan ini. "Pastinya saya amat sangat bahagia, terutama sepanjang pekan ini. Saya menjalani dua momen penting dalam hidup. Saya sangat bersyukur akan hal itu," ujar Alta Ballah.

Lebih lanjut, mantan penggawa Persebaya Surabaya dan Persita Tangerang ini juga menyebut bila momentum ini membuatnya semakin termotivasi untuk melanjutkan musim bersama klubnya.

"Tentu setelah ini saya pasti akan semakin termotivasi untuk membantu tim meraih hasil baik pertandingan berikutnya. Saya ingin kami bisa bersaing di perebutan juara musim ini," tutup Alta Ballah.

Editor: Edi Yulianto
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Sumber: ileague.id

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pemusatan latihan timnasAlta Ballahtimnas indonesia

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