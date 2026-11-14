Susunan Pemain Indonesia vs Kamboja: Dhamar Tri Jadi Ujung Tombak

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 menurunkan skuad penuh dengan Dhamar Tri Kusuma sebagai ujung tombak Garuda Muda menghadapi Kamboja.

Laga Kualifikasi Piala Asia U17 2027 itu digelar di Starcity Sports Club Stadium, Tahnlyin, Myanmar, Sabtu (14/11).

Dilansir dari Antara, Dhamar Tri yang mencetak dua gol pada laga sebelumnya melawan Filipina menjadi tumpuan di lini depan, dibantu Dolvi Theofilus Salossa dan Chico Jericho Yarangga.

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Pelatih David de Sousa Nascimento juga memainkan I Dewa Gede Majesta Sandhya, Edsel Henrian Fatih, Melki Alvado Caussy Yatipai sebagai gelandang untuk menjaga keseimbangan dan mengatur tempo pertandingan.

Lini belakang skuad Garuda Muda akan diperkuat kapten Ramadhan Putra Negara, Faiz Hikmal Kurniawan, Allekay Kaisar Ramadhan, dan Pradipta Arya Zidano.

Sedangkan, Syahdan Caesar El Fadhil akan menjadi benteng terakhir yang menjaga gawang Indonesia.

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Pertandingan melawan Kamboja menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk melanjutkan langkah positif dalam persaingan di Grup A.

Pada pertandingan pertama, Indonesia berhasil menekuk Filipina 3-0 melalui dua gol Dhamar Tri dan gol Dewa Gede Majesta.

Susunan pemain Indonesia (4-3-3): Syahdan Caesar El Fadhil (kiper), Melki Alvando Caussy Yatipai, Ramadhan Putra Negara (kapten), Faiz Hikmal Kurniawan, Pradipta Arya Zidano, Edsel Henrian Fatih, I Dewa Gede Majesta Sandhya, Allekkay Kaisar Ramadhan, Dolvi Theofilus Salossa, Dhamar Tri Kusuma, Chico Jericho Yarangga.

Pelatih: David de Sousa Nascimento.