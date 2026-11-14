Alta Ballah Bangga Dipanggil Timnas Indonesia Usai Kesampingkan Tawaran Liberia

JawaPos.com – Pemain Dewa United, Alta Ballah, mengaku senang sekaligus bangga mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Menariknya, panggilan tersebut datang setelah dirinya mengesampingkan tawaran dari Federasi Sepak Bola Liberia.

Nama Alta Ballah masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali. Pemanggilan pemain berusia 25 tahun itu cukup menyita perhatian.

Pasalnya, kabar pemanggilan tersebut muncul setelah Alta Ballah dikabarkan mendapat tawaran untuk membela Timnas Liberia. Namun, tawaran itu dikesampingkan oleh sang pemain hingga akhirnya namanya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Timnas Indonesia.

Alta Ballah mengaku sangat senang dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu termotivasi untuk menunjukkan penampilan terbaik selama mengikuti TC Timnas Indonesia.

"Luar biasa senang dan bangga bisa mendapat kesempatan TC Timnas. Buat saya pribadi, TC ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan membuktikan kepercayaan yang sudah diberikan," kata Alta Ballah, dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu (14/11).

"Saya sangat termotivasi dan akan berusaha memberikan yang terbaik selama mendapatkan kesempatan ini," sambungnya.

Alta Ballah Ingin Bantu Dewa United Bersaing di Papan Atas Alta Ballah tak ingin menyia-nyiakan kesempatan bersama Timnas Indonesia. Pemanggilan tersebut juga membuatnya semakin termotivasi untuk membantu Dewa United meraih hasil positif di Super League 2026/2027.

"Tentu setelah ini saya pasti akan semakin termotivasi untuk membantu tim meraih hasil baik pertandingan berikutnya. Saya ingin kami bisa bersaing di perebutan juara musim ini," ujar Alta Ballah.

Bagi Alta Ballah, pekan ini menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Selain mendapat kesempatan mengikuti TC Timnas Indonesia, ia juga diketahui akan segera melepas masa lajang pada akhir pekan ini.

"Pastinya saya amat sangat bahagia terutama sepanjang pekan ini saya menjalani dua momen penting dalam hidup. Saya sangat bersyukur akan hal itu," pungkasnya.