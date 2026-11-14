Dua Kabar Bahagia Alta Ballah! Masuk TC Timnas Indonesia dan Segera Menikah

JawaPos.com - Nama Alta Ballah menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian setelah masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia senior di Bali.

Pemanggilan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi bek kiri Dewa United Banten FC itu, terlebih setelah penampilan impresifnya sepanjang kompetisi BRI Super League 2026/27.

Alta mengaku sangat senang sekaligus bangga mendapat kesempatan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Baginya, pemanggilan ini menjadi peluang berharga untuk menunjukkan kemampuan dan membuktikan kepercayaan yang telah diberikan oleh tim pelatih Timnas Indonesia.

"Luar biasa senang dan bangga bisa mendapat kesempatan TC Timnas. Buat saya pribadi, TC ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan membuktikan kepercayaan yang sudah diberikan," kata Alta.

Pemain yang pernah memperkuat Persebaya Surabaya dan Persita Tangerang tersebut juga bertekad memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Ia ingin memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti rangkaian latihan bersama Timnas Indonesia.

"Saya sangat termotivasi dan akan berusaha memberikan yang terbaik selama mendapatkan kesempatan ini," sambungnya.

Menariknya, pemanggilan Timnas Indonesia bukan satu-satunya kabar bahagia yang datang dalam kehidupan Alta Ballah pekan ini. Di tengah kesibukannya menjalani pemusatan latihan, ia juga tengah bersiap menyambut salah satu momen penting dalam kehidupan pribadinya, yakni melepas masa lajang pada akhir pekan ini.

Dua agenda besar tersebut membuat pekan ini terasa begitu istimewa bagi pemain berusia 29 tahun tersebut. Alta pun tidak menutupi rasa bahagianya karena mendapatkan kesempatan berharga dalam karier sepak bola sekaligus akan memasuki babak baru dalam kehidupan rumah tangganya.

"Pastinya saya amat sangat bahagia terutama sepanjang pekan ini saya menjalani dua momen penting dalam hidup. Saya sangat bersyukur akan hal itu," ujar Alta.

Meski tengah disibukkan dengan dua momen penting, Alta memastikan bahwa dirinya tetap memiliki motivasi besar untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Dewa United Banten FC.

Ia berharap pengalaman dan kesempatan yang didapat bersama Timnas Indonesia bisa menjadi tambahan semangat untuk menghadapi pertandingan selanjutnya bersama Banten Warriors.

Alta juga memiliki ambisi besar bersama Dewa United pada musim ini. Ia ingin membantu timnya terus bersaing di papan atas dan menjaga peluang untuk terlibat dalam perebutan gelar juara BRI Super League 2026/27.

"Tentu setelah ini saya pasti akan semakin termotivasi untuk membantu tim meraih hasil baik pertandingan berikutnya. Saya ingin kami bisa bersaing di perebutan juara musim ini," tutup Alta.