Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 Vs Kamboja U-17: Garuda Muda Jaga Tren Positif

JawaPos.com – Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Kamboja U-17 dalam lanjutan Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Pertandingan ini menjadi momentum bagi Garuda Muda untuk menjaga tren positif sekaligus memperbesar peluang bersaing di papan atas klasemen.

Duel Indonesia U-17 kontra Kamboja U-17 akan berlangsung di Stadion Starcity Sports Club, Thanlyin, Myanmar, Sabtu (14/11/2026). Kick-off pertandingan dijadwalkan pukul 15.30 WIB.

Timnas Indonesia U-17 datang dengan modal positif. Tim asuhan David Nascimento itu berhasil mengalahkan Filipina U-17 dengan skor 3-0 pada laga perdana Grup A.

Kemenangan tersebut tentu menambah kepercayaan diri para pemain jelang menghadapi Kamboja. Garuda Muda ingin mempertahankan laju positif untuk memperbesar peluang bersaing di papan atas klasemen Grup A.

Saat ini, Indonesia U-17 berada di posisi kedua Grup A dengan koleksi tiga poin. Mereka berada di bawah Afghanistan yang sudah mengemas enam poin dari dua pertandingan.

Karena itu, Indonesia U-17 membidik kemenangan saat menghadapi Kamboja. Tambahan tiga poin akan membuat Chico Jericho dan kawan-kawan semakin meramaikan persaingan di papan atas.

David Nascimento Pertahankan Formula Permainan Pelatih Timnas Indonesia U-17 David Nascimento sebelumnya memastikan tidak akan mengubah formula permainan timnya. Dia menilai Kamboja memiliki karakteristik permainan yang tidak jauh berbeda dengan Filipina.

“Kami harus memastikan mendapatkan analisis yang tepat dari tim analis mengenai Kamboja. Kamboja adalah tim yang mirip dengan Filipina,” kata Nascimento, dikutip Sabtu (14/11).

“Jadi, itulah cara yang akan kami lakukan, karena gaya permainan kami selalu sama. Dan selama pertandingan kami bisa melakukan penyesuaian, namun gaya permainan kami tetap selalu sama,” sambungnya.

Di sisi lain, Kamboja U-17 datang dengan catatan kurang meyakinkan. Skuad muda Angkor Warriors, julukan Timnas Kamboja, menelan dua kekalahan beruntun, masing-masing dari Filipina U-17 dengan skor 1-2 dan Afghanistan dengan skor 0-3.

Hasil tersebut membuat Kamboja U-17 berada di dasar klasemen Grup A tanpa raihan poin. Situasi ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk kembali mengamankan kemenangan.

Kendati demikian, Garuda Muda tetap tidak boleh memandang sebelah mata lawannya. Mereka perlu mewaspadai motivasi Kamboja yang mengusung misi bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun.

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 Indonesia U-17: Syahdan Caesar (PG); Alekay Ramadhan, Faiz Fathurahman, Ramadhan Putra, Pradipta Arya Zidano, Haikal Ramadhan, Melki Alvando, I Dewa Gede Mahesta, Dolvi Theofilus Solossa, Chico Jericho, Dhamar Try Kusuma.

Pelatih: David Nascimento.

Prediksi Skor Indonesia U-17 vs Kamboja U-17 Indonesia U-17 lebih diunggulkan dibandingkan Kamboja jika melihat catatan performa di Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Garuda Muda cukup produktif dengan mencetak tiga gol dalam satu pertandingan yang telah dimainkan.

Sementara itu, Kamboja U-17 baru mencetak satu gol. Masalah utama skuad muda Angkor Warriors terlihat pada lini pertahanan yang sudah kebobolan lima gol dari dua pertandingan.

Indonesia U-17 berpeluang memanfaatkan celah di pertahanan Kamboja. Garuda Muda memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman, seperti Chico Jericho, Dolvi Solossa, dan Dhamar Try Kusuma.

Dalam pertandingan ini, Indonesia U-17 diperkirakan mampu meraih kemenangan sekaligus memperpanjang tren positif. Garuda Muda juga berpeluang mencatatkan kemenangan tanpa kebobolan.