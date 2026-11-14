Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Kamboja: Garuda Muda Incar Kemenangan Kedua

JawaPos.com – Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Kamboja U-17 dalam lanjutan Kualifikasi Piala Asia U-17 2027, Sabtu (14/11/2026). Duel kedua Grup A tersebut menjadi kesempatan bagi Garuda Muda untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga peluang lolos ke putaran final.

Pertandingan Indonesia U-17 kontra Kamboja U-17 akan berlangsung di Stadion Starcity Sports Club, Thanlyin, Myanmar. Sesuai jadwal, laga tersebut dimulai pukul 15.30 WIB.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 berhasil melewati pertandingan pertama dengan hasil memuaskan. Menghadapi Filipina, Rabu (11/11), tim besutan David Nascimento tersebut sukses mengamankan kemenangan dengan skor 3-0.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Garuda Muda untuk menghadapi laga berikutnya. Kemenangan pada pertandingan kedua bisa memperbesar peluang Indonesia U-17 untuk bersaing memperebutkan posisi puncak Grup A.

Di sisi lain, Kamboja justru belum menemukan hasil positif dalam dua pertandingan sebelumnya. Mereka takluk 1-2 dari Filipina dan kembali menelan kekalahan 0-3 saat menghadapi Afghanistan.

Catatan tersebut membuat Kamboja berada dalam posisi kurang menguntungkan. Namun, Indonesia tidak boleh memandang sebelah mata lawannya. Kamboja tentu berambisi bangkit dan meraih poin perdana.

David Nascimento Pertahankan Formula Permainan Pelatih Timnas Indonesia U-17 David Nascimento sebelumnya memastikan tidak akan mengubah formula permainan timnya. Dia menilai Kamboja memiliki karakteristik permainan yang tidak jauh berbeda dengan Filipina.

Dengan pertimbangan tersebut, Garuda Muda berpeluang kembali mengandalkan permainan menyerang dan berusaha mendominasi penguasaan bola. Pendekatan itu diharapkan bisa membantu Indonesia U-17 mengendalikan jalannya pertandingan sekaligus menciptakan lebih banyak peluang.

Saat ini, Timnas Indonesia U-17 berada di posisi kedua klasemen sementara Grup A dengan koleksi tiga poin. Garuda Muda berada di bawah Afghanistan yang sudah mengemas enam poin dari dua pertandingan.

Persaingan di Grup A masih terbuka. Namun, untuk memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2027 di Uzbekistan, Timnas Indonesia U-17 wajib mengakhiri fase kualifikasi sebagai juara grup.

Jadwal Indonesia U-17 vs Kamboja U-17 Pertandingan: Indonesia U-17 vs Kamboja U-17

Lokasi: Stadion Starcity Sports Club, Thanlyin, Myanmar

Hari/tanggal: Sabtu, 14 November 2026