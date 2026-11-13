John Herdman: Peluang di Balik Batalnya FIFA Matchday Timnas Indonesia

JawaPos.com — Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memilih tidak kecewa meski skuad Garuda gagal menjalani pertandingan uji coba pada FIFA Matchday November 2026.

Alih-alih meratapi batalnya pertandingan melawan Yordania dan Kuwait, pelatih asal Inggris tersebut memanfaatkan jeda internasional untuk menggelar pemusatan latihan di Bali bersama 22 pemain sebagai bagian dari persiapan jangka panjang.

Keputusan tersebut memperlihatkan cara Herdman menyikapi situasi yang berada di luar kendalinya dengan pendekatan positif.

Baginya, absennya pertandingan internasional justru membuka kesempatan untuk mengevaluasi kualitas pemain sekaligus memperkuat fondasi Timnas Indonesia.

Situasi ini tentu bukan sesuatu yang diharapkan Timnas Indonesia, terutama ketika pertandingan internasional menjadi sarana penting mengukur perkembangan tim.

Namun, Herdman menilai ada manfaat lain yang bisa diperoleh apabila waktu tersedia dimanfaatkan secara maksimal.

Mengapa John Herdman Tidak Kecewa Timnas Indonesia Absen di FIFA Matchday? John Herdman menganggap batalnya agenda FIFA Matchday November 2026 sebagai kesempatan langka untuk mengenal lebih jauh kemampuan pemain Timnas Indonesia.

Pelatih tersebut ingin mengubah situasi yang awalnya merugikan menjadi momentum positif bagi perkembangan Skuad Garuda.

"Menurut saya, kita harus segera mengubah pola pikir dan melihat situasi ini sebagai suatu kesempatan," ujar Herdman.

Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap optimistisnya ketika menghadapi perubahan agenda pertandingan internasional.

"Ini merupakan kesempatan yang jarang terjadi, ketika pertandingan harus dibatalkan karena kondisi tertentu seperti ini," jelasnya.

Herdman memilih melihat peluang pengembangan tim ketimbang terus mempersoalkan pertandingan yang gagal terlaksana.

Sikap tersebut menjadi menarik karena FIFA Matchday biasanya dimanfaatkan tim nasional untuk menghadapi lawan internasional sekaligus menguji perkembangan permainan.

Tanpa pertandingan resmi maupun persahabatan, kesempatan mengukur kekuatan menghadapi negara lain otomatis menjadi lebih terbatas.

Meski demikian, Herdman tidak ingin kehilangan waktu hanya karena agenda pertandingan mengalami perubahan mendadak.

Pemusatan latihan selama sepekan di Bali menjadi alternatif untuk memperdalam pemahamannya mengenai karakter dan kemampuan para pemain.

Mengapa Uji Coba Timnas Indonesia Melawan Yordania dan Kuwait Batal?

Timnas Indonesia awalnya dijadwalkan menghadapi Yordania dan Kuwait dalam rangkaian FIFA Matchday pada 9–17 November 2026.

Namun, situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat rencana pertandingan tersebut tidak dapat terlaksana sesuai agenda.

Skuad Garuda sebenarnya dijadwalkan bertandang ke Yordania untuk menjalani pertandingan persahabatan sebagai bagian dari persiapan tim.

Akan tetapi, kondisi kawasan yang dinilai rawan mendorong pihak Indonesia mencari alternatif lokasi pertandingan.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah memindahkan pertandingan dari Yordania menuju Turki demi mempertimbangkan situasi keamanan.

Sayangnya, usulan pemindahan lokasi tersebut mendapatkan penolakan sehingga pertandingan tidak bisa dilaksanakan.

Kegagalan merealisasikan pertandingan menghadapi Yordania kemudian berdampak terhadap agenda uji coba melawan Kuwait.

Akibatnya, dua pertandingan internasional yang semula direncanakan untuk Timnas Indonesia sama-sama batal terlaksana.

Herdman mengapresiasi langkah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang sudah berupaya mencari jalan keluar dari situasi tersebut.

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Menurutnya, federasi telah bekerja keras untuk memastikan Skuad Garuda tetap mendapatkan kesempatan bertanding pada periode internasional.

"Saya rasa semua orang di PSSI sudah mengerahkan segala upaya untuk memastikan kami tetap bisa memainkan pertandingan pada periode ini," ucap Herdman.

Ia memahami upaya menghadirkan lawan tanding tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan jadwal.

"Namun, pada saat yang sama, kami juga harus memastikan bahwa pertandingan yang dimainkan adalah pertandingan yang tepat untuk tim, dan sayangnya, pertandingan tersebut tidak tersedia bagi kami," lanjutnya.

Penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya memilih pertandingan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan Timnas Indonesia.

Mengapa Rencana Menghadapi Hong Kong Juga Gagal Terwujud? Timnas Indonesia sebenarnya masih berupaya mendapatkan lawan pengganti setelah pertandingan menghadapi Yordania dan Kuwait dipastikan batal.

Badan Tim Nasional (BTN) bahkan sempat menjajaki kemungkinan menggelar pertandingan persahabatan melawan Hong Kong.

Upaya tersebut dilakukan menjelang dimulainya periode FIFA Matchday pada 9–17 November 2026 ketika waktu persiapan semakin terbatas.

Namun, pendeknya waktu yang tersedia membuat rencana pertandingan menghadapi Hong Kong akhirnya tidak dapat direalisasikan.

Kondisi tersebut membuat Timnas Indonesia tidak memiliki agenda pertandingan internasional sepanjang jeda November 2026.

Herdman kemudian mengambil keputusan untuk mengalihkan fokus kepada kegiatan pemusatan latihan bersama para pemain yang mendapatkan panggilan.

"Jadi, ini adalah pilihan terbaik berikutnya," imbuh Herdman.

Pernyataan singkat tersebut menegaskan pilihannya untuk tetap menjalankan program pengembangan tim meskipun tidak tersedia pertandingan internasional.

Bagi Herdman, keberhasilan sebuah pemusatan latihan tidak semata-mata diukur dari keberadaan pertandingan persahabatan.

Kesempatan mengamati kemampuan individu dan memahami komposisi skuad juga menjadi bagian penting dalam membangun tim nasional yang kompetitif.

Apa Target John Herdman dalam Pemusatan Latihan 22 Pemain di Bali? John Herdman memanfaatkan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali untuk mengevaluasi kedalaman skuad sekaligus memberikan perhatian kepada pemain yang jarang dipantau secara langsung.

Sebanyak 22 pemain mengikuti program latihan selama sepekan sebagai alternatif kegiatan pada FIFA Matchday November 2026.

Program tersebut memberikan ruang bagi Herdman untuk memperhatikan kemampuan pemain dalam lingkungan latihan tim nasional.

Evaluasi ini juga dapat membantunya memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai pilihan pemain untuk kebutuhan pertandingan mendatang.

"Ini menjadi kesempatan bagi saya untuk melihat sejumlah pemain yang biasanya tidak memiliki kesempatan untuk saya pantau secara langsung, mengevaluasi kedalaman skuad, serta memanggil pemain-pemain yang sudah saya pantau selama setahun terakhir," jelas Herdman.

Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan fokusnya terhadap proses pengamatan pemain secara menyeluruh.

Kedalaman skuad menjadi perhatian penting karena Timnas Indonesia membutuhkan pilihan pemain yang mampu memenuhi tuntutan pertandingan internasional.

Melalui latihan bersama, Herdman memiliki kesempatan menilai kemampuan pemain sebelum menentukan kebutuhan tim pada agenda berikutnya.

Selain mengevaluasi kualitas individu, pemusatan latihan juga membuka ruang untuk membangun pemahaman antarpemain terhadap pendekatan kepelatihan Herdman.

Proses tersebut menjadi bekal penting dalam mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi tantangan kompetisi internasional berikutnya.

Absennya FIFA Matchday November 2026 memang menghilangkan kesempatan skuad Garuda menguji kemampuan menghadapi negara lain.