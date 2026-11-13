Super League 2026/2027 Makan 5 Korban! Bernardo Tavares Dituntut Segera Bangkitkan Persebaya

JawaPos.com — Kompetisi Super League 2026/2027 baru berjalan sembilan pekan. Namun, kerasnya persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia sudah memakan korban di kursi kepelatihan.

Sebanyak lima pelatih telah kehilangan pekerjaannya sebelum kompetisi memasuki seperempat perjalanan musim. Situasi tersebut memperlihatkan betapa besarnya tekanan yang harus dihadapi seorang juru taktik ketika hasil pertandingan tidak sesuai dengan ekspektasi manajemen.

Kelima pelatih tersebut adalah Juan Cortes dan Mario Lemos dari Persijap Jepara, Jean-Paul van Gastel dari PSIM Yogyakarta, Marcos Santos dari Arema FC, serta Mauro Jeronimo dari Borneo FC.

Baca Juga:5 Penyerang Persebaya Surabaya dengan Tendangan Tepat Sasaran Terbanyak

Rentetan pergantian pelatih itu menjadi gambaran bahwa reputasi maupun rencana jangka panjang tidak selalu menjadi jaminan seorang pelatih bisa mempertahankan posisinya.

Persijap Jepara bahkan menjadi salah satu contoh paling mencolok. Laskar Kalinyamat sudah melakukan dua kali pergantian pelatih ketika kompetisi belum berjalan sepuluh pertandingan.

Juan Cortes menjadi salah satu nama yang lebih dahulu meninggalkan kursi kepelatihan Persijap. Setelah itu, Mario Lemos juga harus mengakhiri kiprahnya bersama klub asal Jepara tersebut.

Kondisi serupa terjadi di PSIM Yogyakarta. Manajemen Laskar Mataram memilih berpisah dengan Jean-Paul van Gastel meskipun kompetisi masih berada pada fase awal.

Baca Juga:Pertandingan Arema FC Lawan Persebaya Surabaya Digelar di Bali

Arema FC juga mengambil langkah tegas dengan mengakhiri kerja sama bersama Marcos Santos. Keputusan tersebut diambil setelah Singo Edan mengalami serangkaian hasil yang tidak memuaskan.

Terbaru, Borneo FC Samarinda turut melakukan perubahan di kursi kepelatihan. Pesut Etam berpisah dengan Mauro Jeronimo setelah pertandingan menghadapi PSM Makassar pada 7 November 2026.

Pergantian tersebut membuat daftar pelatih yang tersingkir semakin panjang. Padahal, masih banyak pertandingan tersisa bagi setiap klub untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Fenomena ini sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi proyek sepak bola yang dibangun masing-masing klub.

Sebab, pergantian pelatih tidak selalu memberikan jaminan perubahan instan. Pelatih baru tetap membutuhkan waktu untuk memahami karakter pemain, menerapkan pendekatan taktik, dan membangun chemistry di dalam tim.

Di tengah situasi tersebut, perhatian juga mengarah kepada pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, yang tengah menghadapi tantangan untuk mengembalikan performa Green Force.

Bernardo Tavares Dituntut Angkat Performa Persebaya Berbeda dengan lima pelatih yang telah kehilangan pekerjaannya, Bernardo Tavares masih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya bersama Persebaya Surabaya.

Namun, pelatih asal Portugal tersebut tentu tidak bisa mengabaikan hasil pertandingan yang diraih anak asuhnya sepanjang sembilan pekan pertama Super League 2026/2027.

Persebaya sejauh ini baru mengumpulkan 13 poin dari sembilan pertandingan. Rinciannya, tiga kemenangan, empat hasil imbang, dan dua kekalahan.

Dari sembilan pertandingan tersebut, Green Force berhasil mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan kali. Artinya, Persebaya baru memiliki selisih dua gol positif.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Persebaya sebenarnya tidak terlalu mudah dikalahkan. Namun, kemampuan mengonversi pertandingan menjadi kemenangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Empat hasil imbang dalam sembilan pertandingan menjadi salah satu indikator bahwa Persebaya masih kesulitan memaksimalkan peluang untuk mengamankan tiga poin.

Padahal, Persebaya memiliki ambisi besar untuk kembali bersaing di papan atas setelah mengakhiri dua musim sebelumnya di posisi keempat klasemen.

Tavares sendiri bukan sosok asing dengan tekanan kompetisi Indonesia. Pengalamannya menangani klub di Super League menjadi modal penting untuk menghadapi situasi yang sedang dialami Persebaya.

Akan tetapi, pengalaman tersebut tetap harus dibuktikan melalui hasil pertandingan di lapangan.

Apalagi, Persebaya belum menunjukkan konsistensi yang diharapkan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Setelah bermain imbang 2-2 menghadapi PSS Sleman, Persebaya harus mengakui keunggulan PSM Makassar dengan skor 0-1.

Bajol Ijo sempat bangkit melalui kemenangan 3-1 atas Madura United. Namun, momentum tersebut tidak berlanjut setelah mereka ditahan Persijap Jepara dengan skor 1-1 di kandang sendiri.

Situasi semakin sulit ketika Persebaya menelan kekalahan 0-1 dari Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026).

Kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi Persebaya yang sedang berusaha memperbaiki posisi di klasemen.

Terlebih, gol kemenangan Persija tercipta pada menit-menit akhir pertandingan. Hasil itu kembali memperlihatkan pentingnya menjaga konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan.

Penyelesaian Akhir Jadi Pekerjaan Rumah Salah satu persoalan yang perlu segera dituntaskan Bernardo Tavares adalah efektivitas lini serang.

Persebaya sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang dalam beberapa pertandingan. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat kesempatan mencetak gol kerap terbuang.

Masalah tersebut terlihat ketika menghadapi Persijap Jepara maupun Persija Jakarta.

Di sisi lain, pertahanan Persebaya juga membutuhkan perhatian. Beberapa gol yang bersarang ke gawang Green Force lahir dari situasi bola mati maupun kesalahan dalam penguasaan bola.

Kondisi itu menunjukkan bahwa pembenahan tidak cukup hanya dilakukan pada satu sektor permainan.

Tavares harus menemukan keseimbangan antara ketajaman lini depan dan kedisiplinan lini belakang agar Persebaya mampu tampil lebih konsisten.

Pelatih asal Portugal tersebut juga perlu memaksimalkan kualitas individu pemain yang dimiliki, termasuk Francisco Rivera, Alex Martins, Miguel, hingga Ramadhan Sananta.

Kehadiran sejumlah pemain berpengalaman seharusnya memberikan lebih banyak pilihan bagi Tavares dalam menentukan strategi maupun melakukan perubahan ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana.

Terlebih, Persebaya masih harus menghadapi jadwal kompetisi domestik dan League Cup yang menuntut kedalaman skuad serta pengelolaan kondisi fisik pemain.

Setelah kekalahan dari Persija Jakarta, Tavares mengakui masih banyak aspek permainan yang harus dibenahi.

"Kami perlu segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya. Masih ada hal-hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki agar tim bisa tampil lebih baik ke depan," tandas Bernardo Tavares seusai pertandingan di JIS.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Tavares memahami pentingnya respons cepat setelah serangkaian hasil yang belum memuaskan.

Kini, tantangan terbesarnya adalah menerjemahkan evaluasi tersebut menjadi perubahan nyata di atas lapangan.

Lima Pelatih Tersingkir, Tavares Harus Menjawab dengan Hasil Maraknya pergantian pelatih pada awal musim Super League 2026/2027 menjadi pengingat bahwa persaingan tidak hanya berlangsung di antara pemain.

Para pelatih juga menghadapi tuntutan besar untuk memberikan hasil terbaik dalam waktu yang relatif singkat.

Meski demikian, situasi lima pelatih yang telah kehilangan pekerjaannya tidak serta-merta berarti Bernardo Tavares menghadapi ancaman serupa di Persebaya.

Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa manajemen Green Force sedang mempertimbangkan pergantian pelatih. Namun, hasil pertandingan berikutnya tetap penting untuk menilai perkembangan tim di bawah arahannya.

Dengan koleksi 13 poin dari sembilan pertandingan, peluang Persebaya memperbaiki posisi di klasemen masih terbuka.

Kompetisi masih panjang dan terdapat banyak kesempatan untuk mengejar ketertinggalan dari tim-tim yang berada di papan atas.

Hanya saja, Persebaya tidak bisa terus-menerus kehilangan poin apabila ingin menjaga persaingan.

Tavares dituntut menemukan formula permainan yang lebih efektif, terutama dalam memaksimalkan peluang, menjaga konsentrasi pertahanan, dan mempertahankan intensitas permainan sepanjang pertandingan.

Dukungan manajemen serta kesabaran dalam membangun tim tentu penting. Namun, pada akhirnya perkembangan permainan dan hasil pertandingan akan menjadi ukuran keberhasilan seorang pelatih.

Lima pelatih sudah tersingkir ketika Super League 2026/2027 baru memasuki pekan kesembilan.