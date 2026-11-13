Persikota kalahkan Pesik Kuningan laga perdana Liga Nusantara

Persikota mengalahkan Pesik kuningan dalam laga perdana Liga Nusantara di Stadion Benteng Reborn, Jumat (13/11). (Tim media Persikota/Antara)

JawaPos.com - Persikota Tangerang mengalahkan Pesik Kuningan dengan skor 2-1 dalam laga perdana kompetisi Liga Nusantara di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Jumat (13/11).

Pelatih Persikota Tangerang M Firmansyah mengatakan, kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Persikota untuk menatap pertandingan berikutnya.

Meski demikian, tim berjuluk Bayi Ajaib itu menilai masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama terkait konsentrasi pemain sepanjang pertandingan.

Baca Juga:5 Penyerang Persebaya Surabaya dengan Tendangan Tepat Sasaran Terbanyak

Pasalnya, kedua tim telah menampilkan permainan yang baik dan sama-sama menciptakan peluang.

Namun, Persikota dinilai lebih siap dalam menerapkan strategi yang telah disiapkan untuk menghadapi Pesik Kuningan.

“Alhamdulillah, kita lebih siap dari tim lawan. Khususnya kita sudah siapkan beberapa taktikal yang akan kita hadapi melawan Pesik ini,” ujar Firmansyah dilansir dari Antara, Jumat (13/11).

Firmansyah juga mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Meski meraih tiga poin, dia mengakui timnya masih harus melakukan evaluasi. Salah satu catatan muncul setelah Persikota kebobolan pada babak kedua.

Menurut dia, konsentrasi menjadi aspek penting yang harus dijaga pemain sejak awal hingga akhir pertandingan.

“Dalam sepak bola itu konsentrasi harus kita lakukan dari awal sampai akhir. Ini menjadi bahan evaluasi untuk laga selanjutnya,” jelas Firmansyah.

Terkait dua gol Persikota yang tercipta melalui situasi bola mati, Firmansyah menyebut strategi tersebut merupakan bagian dari opsi taktik yang disiapkan dengan mempertimbangkan karakter permainan lawan.

Namun, penerapannya akan disesuaikan dengan tim yang dihadapi pada pertandingan berikutnya.

Baca Juga:Pertandingan Arema FC Lawan Persebaya Surabaya Digelar di Bali

Sementara itu, pemain Persikota Sandi Prasetya menyebut, kemenangan tersebut menjadi awal yang baik bagi tim, terlebih Persikota berhasil mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, dia mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat berpuas diri karena masih banyak aspek permainan yang perlu diperbaiki.

“Alhamdulillah tiga poin hari ini, pertandingan pertama dan home pertama di Stadion Benteng. Tapi bukan berarti kita tidak boleh senang dengan tiga poin ini. Tetap banyak yang harus kami evaluasi untuk ke depannya,” imbuh Sandi.

Pelatih Pesik M Fachrudin mengaku menerima hasil kekalahan tersebut dengan tetap menatap pertandingan selanjutnya.

Namun, dia menegaskan perjalanan kompetisi masih panjang sehingga Pesik Kuningan memiliki kesempatan untuk memperbaiki performa dan meraih hasil lebih baik.