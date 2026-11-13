PSS Sleman Bakal Kehilangan Lucao Cukup Lama, Berikut Kondisi Pemain Super Elja Lainnya

JawaPos.com - Lucas Gama Moreira atau akrab disapa Lucao tampil impresif saat menghadapi Bhayangkara Lampung FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027, Minggu (8/11). Laga itu menjadi salah satu penampilan terbaiknya bersama PSS Sleman.

Namun, di balik performa gemilang tersebut, terselip kabar tak mengenakkan. Cedera serius yang dialaminya memaksa Lucao menepi dalam waktu cukup lama dari lapangan hijau, tempat ia tengah berjuang memberikan kemampuan terbaiknya bagi tim yang ia bela.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Pelatih Kepala PSS Sleman, Pieter Huistra, seusai memimpin latihan PSS pada Kamis (12/11) sore. Ia pun tak dapat menyembunyikan rasa prihatinnya atas kondisi pemain yang baru saja menunjukkan perkembangan positif dalam penampilannya bersama Super Elang Jawa tersebut.

“Lucao mengalami patah tulang pergelangan kaki dan sudah menjalani operasi. Hari ini dia baru saja diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Dia diperkirakan harus menepi selama dua hingga tiga bulan. Ini tentu sangat disayangkan karena dia baru saja mulai menunjukkan permainan yang bagus,” ungkapnya.

Di balik absen lamanya Lucao, muncul kabar positif dari Tim Medis PSS Sleman yang melaporkan kondisi dari Christope Nduwarugira usai melakukan pemeriksaan terhadap cedera yang dialami pemain asal Burundi tersebut.

“Christophe mengalami cedera setelah lututnya terkilir saat menghadapi Borneo FC. Dia sudah menjalani pemeriksaan MRI dan hasilnya terlihat cukup baik. Cederanya tergolong ringan dan tidak separah yang kami perkirakan sebelumnya. Jadi, kami cukup lega dengan hasil tersebut,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan kondisi terbaru dari Kevin Gomes yang masih mengalami sedikit masalah kebugaran. Meski demikian, kondisinya diperkirakan akan segera membaik.

“Sementara itu, Saiful juga mengalami kendala ringan dan diharapkan sudah dapat kembali bergabung bersama tim pada pekan depan. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Ada banyak pertandingan yang akan datang, sehingga kami membutuhkan seluruh pemain dalam kondisi siap,” tuturnya.

“Saat ini ada beberapa pemain yang sedang bergabung dengan tim nasional, yaitu Lukman dan Diyar,” timpal Pieter Huistra.